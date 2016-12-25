Аваков призывает рассмотреть голосование Украины против Израиля в ООН на Кабмине
Министр МВД считает, что голосование Украины против Израиля в ООН выглядит странным и необдуманным.
Министр внутренних дел Арсен Аваков считает необходимым рассмотреть на следующем заседании Кабинета Министров факт голосования Украины за резолюцию Совета безопасности Организации Объединенных Наций, в которой содержится призыв к Израилю прекратить строительство поселений на палестинской территории.
Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.
"Голосование Украины против Израиля в ООН выглядит странным и необдуманным", - отметил он.
По мнению министра, сам факт голосования необходимо рассмотреть на заседании Кабмина.
Напомним, накануне Совбез ООН принял резолюцию, в которой говорится, что создание Израилем поселений на оккупированной палестинской территории "не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права". За резолюцию проголосовали Украина, Россия, Франция, Великобритания, Испания, Новая Зеландия, Япония, Малайзия, Сенегал, Уругвай, Венесуэла, Ангола и Египет. Единственным воздержавшимся членом Совбеза были США.
Авторами документа являются Малайзия, Новая Зеландия, Сенегал и Венесуэла.
Израиль уже отозвал послов из Сенегала и Новой Зеландиии, приостановил оказание помощи Сенегала, приостановил финансирование ряда программ ООН и отменил визит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.