Аваков призывает рассмотреть голосование Украины против Израиля в ООН на Кабмине Министр МВД считает, что голосование Украины против Израиля в ООН выглядит странным и необдуманным.

Арсен Аваков Фото: mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает необходимым рассмотреть на следующем заседании Кабинета Министров факт голосования Украины за резолюцию Совета безопасности Организации Объединенных Наций, в которой содержится призыв к Израилю прекратить строительство поселений на палестинской территории.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Голосование Украины против Израиля в ООН выглядит странным и необдуманным", - отметил он.

По мнению министра, сам факт голосования необходимо рассмотреть на заседании Кабмина.

Напомним, накануне Совбез ООН принял резолюцию, в которой говорится, что создание Израилем поселений на оккупированной палестинской территории "не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права". За резолюцию проголосовали Украина, Россия, Франция, Великобритания, Испания, Новая Зеландия, Япония, Малайзия, Сенегал, Уругвай, Венесуэла, Ангола и Египет. Единственным воздержавшимся членом Совбеза были США.

Авторами документа являются Малайзия, Новая Зеландия, Сенегал и Венесуэла.

Израиль уже отозвал послов из Сенегала и Новой Зеландиии, приостановил оказание помощи Сенегала, приостановил финансирование ряда программ ООН и отменил визит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.