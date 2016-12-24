Мария Гайдар не собирается вступать в партию Саакашвили Дочь Егора Гайдара решила сконцентрироваться на работе в облсовете.

Мария Гайдар

Депутат Одесского облсовета от БПП Мария Гайдар пока не планирует присоединяться к новой политической силе экс-главы Одесской обладминистрации Михаила Саакашвили.

"Я не до конца понимаю, какое у меня там может быть эффективное место. Мне очень дорого, что я депутат Одесского облсовета. Также мне важно продвигать проекты по медицине и социальной сфере, в том числе международные… У меня нет уже возможности к кому-то присоединяться", - сказала Гайдар в эфире телекомпании "Думская ТВ".

Напомним, Мария Гайдар - дочь известного российского политика Егора Гайдара – одного из руководителей и идеологов экономических реформ начала 1990-х в России, правнучка писателя Аркадия Гайдара.

Михаил Саакашвили пригласил ее работать своим заместителем в июле 2015 года. Гайдар ушла в отставку в мае 2016 года.