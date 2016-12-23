Порошенко: Украина готова в суде доказать нарушение РФ морского права 22 декабря был сформирован специальный трибунал.

Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко убежден, что Украина готова доказать в суде нарушение Российской Федерацией морского права в районе аннексированного Крыма.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

"Украина готова доказать в арбитраже, что агрессор дерзко нарушает суверенные права Украины пользоваться гарантированными правами в своих морских акваториях и на континентальном шельфе в прилегающих к Автономной Республики Крым морских зонах", - написал Порошенко.

Президент также напомнил, что в сентябре он поручил Министерству иностранных дел инициировать спор о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву.

22 декабря был сформирован специальный трибунал, который в начале 2017 начнет рассмотрение иска Украины к РФ.

Напомним, в своем иске Украина требует от РФ прекратить нарушение своих прав, включая права на природные ресурсы континентального шельфа, в том числе, на шельфе, прилегающем к аннексированному Крыму, а также компенсировать нанесенный ущерб.

МИД ожидает, что трибунал рассмотрит иск до 2019 года. Оценки размера компенсации будут делать эксперты.