Нардепы Кишкар и Головко подрались в Раде Потасовка возникла после выступления Головко, который обвинил БПП в участии коррупционных схемах.

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Депутаты Верховной Рады Павел Кишкар из "Блока Петра Порошенко и внефракционный Михаил Головко подрались на заседании парламента.

Потасовка возникла после выступления Головко, который обвинил БПП в участии в коррупционных схемах.

Кишкар, в свою очередь, пытался его перебить и призвал прекратить врать. В итоге между политиками завязалась непродолжительная драка, но их быстро разняли коллеги.

Напомним, ранее нардеп от "Воли народа" Сергей Лабазюк подрался с сотрудником СБУ во время обыска в Хмельницком.