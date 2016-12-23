Путин: никто Панова и Захтея не пытал и не бил "Они дают полный расклад. Они все выдают".

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Президент России Владимир Путин считает, что украинцы Андрей Захтей и Евгений Панов, которых Россия обвиняет в подготовке диверсий в Крыму, солгали о том, что их пытали.

Об этом он сказал на итоговой пресс-конференции за 2016 год.

"Никто их не пытал и не бил. А то, что они дают признательные показания, то это легко проверить, в том числе и представителям СМИ, являются ли они кадровыми сотрудниками украинской разведки или нет. Они дают полный расклад: не только ФИО, но и названия своих частей, имена и фамилии командиров, подразделения, в которых они служат, задания, которые они получили, адреса и явки в том числе в Крыму. Они все выдают. Это целый комплекс данных. И одно подтверждают другое", - заявил Путин.

Напомним, что в начале декабря и Евгений Панов, и Андрей Захтей направили в Следственный комитет России заявления о пытках со стороны ФСБ.

Украинцы были задержаны в начале августа по обвинению в подготовке диверсий в Крыму. Сначала они дали признательные показания, но потом отказались от них.