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Путин: никто Панова и Захтея не пытал и не бил

"Они дают полный расклад. Они все выдают".

Путин: никто Панова и Захтея не пытал и не бил
Фото: EPA/UPG

Президент России Владимир Путин считает, что украинцы Андрей Захтей и Евгений Панов, которых Россия обвиняет в подготовке диверсий в Крыму, солгали о том, что их пытали.

Об этом он сказал на итоговой пресс-конференции за 2016 год.

"Никто их не пытал и не бил. А то, что они дают признательные показания, то это легко проверить, в том числе и представителям СМИ, являются ли они кадровыми сотрудниками украинской разведки или нет. Они дают полный расклад: не только ФИО, но и названия своих частей, имена и фамилии командиров, подразделения, в которых они служат, задания, которые они получили, адреса и явки в том числе в Крыму. Они все выдают. Это целый комплекс данных. И одно подтверждают другое", - заявил Путин.

Напомним, что в начале декабря и Евгений Панов, и Андрей Захтей направили в Следственный комитет России заявления о пытках со стороны ФСБ.

Украинцы были задержаны в начале августа по обвинению в подготовке диверсий в Крыму. Сначала они дали признательные показания, но потом отказались от них.

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Тэги: Владимир Путин, пытки, "крымские диверсанты"
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