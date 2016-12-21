​Перший бюджет Прем’єра Гройсмана Своєчасне ухвалення бюджету на 2017 рік - одна з вимог для отримання наступного траншу від МВФ, тому для уряду було важливо не відтягувати з документом. Позиція фракцій БПП та НФ не залишала сумнівів. А от з іншими таки довелось «домовлятися». Парламентські торги відбувались до самого ранку. За що «купували» фракційні голоси, читайте в матеріалі LB.ua. Тереза Лащук

Фото: Макс Требухов

Верховна Рада ухвалювала державний бюджет на 2017 рік довгих 13 годин, половину з яких - уночі.

«Ну, що ви, це вже традиція - засідати уночі. Ми українці традиції любимо», - жартує у кулуарах нардеп від БПП Олексій Гончаренко.

Годинник показує 20.00, але Гончаренко впевнений: бюджет сьогодні точно ухвалять. От тільки комітет закінчить засідати і до опівночі все буде готово. Голосів вистачить.

Децентралізація, чи лобіювання місцевих олігархів?

Голосуванню за основний документ країни, передувало кілька бюджетоутворюючих законопроектів.

Камнем зіткнення став вже перший з них – Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо удосконалення складання та виконання бюджетів) № 5131, поданий урядом. Попередньо профільний комітет відхилив 208 поправок до нього. І врахував лише 25 зауважень нардепів.

Згаданим законом перекладають фінансування освітніх і медичних установ з центрального у місцеві бюджети.

Найбільшим противником таких змін виступили «Батьківщина» та «Самопоміч»

За словами народного депутата від «Самопомочі» Романа Семенухи, таким чином бюджет розвитку Харкова, буде «пограбований» у 2017 році на один мільярд 200 мільйонів гривень. А бюджети малих міст і селищ за його словами будуть просто знищені.

«В бюджеті передбачено близько 15 мільярдів гривень, які буцім-то будуть розподілятися в ручному режимі. Колеги, це - насамперед фінансова узурпація влади, бо завтра ці міські голови, селищні голови стануть рабами голів обладміністрацій, чиновників уряду. Цого не можна допустити. Сьогодні уряд на чолі з паном Гройсманом, фактично, як за тим Гоголем про бюджетну децентралізацію: я тебе породив, я тебе і вб'ю», - каже Семенуха.

Фото: Макс Требухов

У свою чергу прем’єр-міністр Володимир Гройсман, який від початку до кінця процесу знаходився у залі ВР, заявив, що бере зростання місцевих бюджетів на особисту відповідальність. Мовляв, немає чого турбуватись:

«Місцеві бюджети збільшено на 44 мільярда гривень порівняно з минулим роком. Крім того, сьогодні сформовано належна фінансова база і основа для того, щоби вони були самодостатніми. Зміна системи акцизу дасть можливість залучити приблизно два мільярди додаткових гривень, 7,7 – мільярда від підвищення мінімальної заробітної плати, і таких переліків є ще достатньо. Ми розраховуємо, що від тієї бази буде зростання місцевих бюджетів ще на 25 відсотків, як мінімум, в 2017 році», - виступив Гройсман.

Та очевидно промова голови уряду не змогла переконати опозицію - даний законопроект став однією з основних причин, чому - за словами лідерів «Батьківщини» - фракція не проголосувала за бюджет.

Фото: Макс Требухов

Схожої думки дотримувалася й «Самопоміч» . Втім, визначитись з рішенням по голосуванню, фракція не могла, аж до останньої години засідання.

За словами Олега Березюка, прийняти рішення було так важко, бо у новому бюджеті є багато, як хороших, так і поганих пунктів. До «позитивних» лідер фракції, звісно відносить внесені «Самопоміччю» правки. До поганих - удар по бюджетній децентралізації.

«Все перекладають на плечі громад. Це не тільки викачування грошей, а ще й узалежнення. Тепер громади, яким буде недостатньо виділеного фінансування, будуть випрошувати його в губернаторів, в центрального уряду. Ось так.. Є добрі, є погані поправки, от ми і мучимося. По податковому кодексу: 20 наших людей проголосували «проти» і 4 «за». Десь так воно і є. У законопроекті є 80% поганих речей і 20% хороших», - переконує він.

У той же час, Березюк зізнається, що уряд Гройсмана намагається більше комунікувати з парламентом, ніж уряд Яценюка.

«Але ви бачите, ми сидимо, розглядаємо поправки, то не так, як минулого року все-таки», - каже він.

Фото: Макс Требухов

П'ятьох депутатів, які в кінці-кінців таки підтримали бюджет «Самопоміч» за «антифракційну» позицію карати не буде.

"Не все в цьому бюджеті погано. Ці депутати, які проголосували, брали участь в роботі над бюджетом, і вчора це сказав прем'єр-міністр, коли виступав… Тому вони вважали за необхідне проголосувати за цей бюджет. Згідно з нашим регламентом, у нас є чотири питання для обов'язкового голосування: Конституція, введення воєнного стану, імпічмент Президента і зняття недоторканності. З усіх інших питань, навіть при наявності рішення фракції, депутат може вирішувати сам", - заявив представник "Самопомочі" Любомир Зубач під час круглого столу в «Інституті Горшеніна» в середу.

Джерела «LB.ua» у парламенті розповіли, що перерозподіл фінансування, передбачений Законом № 5131, був вигідний мажоритарникам, зокрема і депутатам групи «Воля народу».

Нардеп Євген Рибчинський цю думку, в принципі не спростовує.

«У нас поділилися голоси, але більшість буде голосувати "за" бюджет. У нас багато хто з областей, тому бюджет нам потрібен», - сказав він у коментарі «LB.ua» напередодні голосування.

В результаті документ підтримали 13 з 18 членів групи.

Втім, декотрі депутати переконують: йдеться не лише про зацікавлення мажоритарників - серед іншого у правках бюджетотворчих змін лобіюються інтереси окремих місцевих олігархів.

Фото: Макс Требухов

«Знову-таки, зміни, які пропонуються до частини другої статті 24.1. Цими змінами необґрунтовано надається перевага лише одному секторальному напрямку використання коштів Державного фонду регіонального розвитку, а саме спортивній інфраструктурі. Для того, щоби адекватно витрачати, використовувати кошти Фонду регіонального розвитку, мені здається, що потрібно надати можливість якраз вирішувати на місцях, як вони будуть використовуватися. І ідеєю цього фонду, ми знаємо, що є підтримка саме інвестиційних проектів», - говорить позафракційна нардеп Вікторія Пташник.

Поправка 43 – подарунок групі «Відродження»

«Буш?», - Добродомов підносить одноразовий стаканчик із рідиною до носа Логвинського.

Той нюхає і здивовано киває головою – в стакані, ймовірно, коньяк.

За кілька хвилин з бічних дверей зали засідання випихаються кілька депутатів від БПП. Йдем «там» наливають, киває один із них у сторону бічних сходів. БПП-шники періодично зникають за заповітними дверима і повертаються назад куди радіснішими.

Всю ніч кулуарами наче привиди літають Бойко і ко.

Час-від-часу в коридор виходить Єгор Соболєв. Зазвичай говіркий, сьогодні він сумно відмовчується.

А ось депута від БПП Розенблат виглядає доволі радісним. Заклопотано розмовляючи по телефону він попиває каву у буфеті.

На годиннику 3 ночі, депутати досі голосують.

Фото: Макс Требухов

Одну з поправок - №43 до проекту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році, парламент ставить вже вдруге.

За інформацією «LB.ua», група «Відродження» зобов’язалась підтримати бюджет у повному складі за умови, якщо парламент прийме необхідні їм поправки до Податкового кодексу. Йдеться про зниження ренти на добуток газу з 29% і 14% до 2% на складні свердловини.

Перша спроба провалилась через «Самопоміч». Нардеп від фракції Вікторія Войціцька звернула увагу на ознаки її корупційності.

«Даною поправкою буде встановлено 2 % ставка для видобування важковидобувних покладів. Але хто буде визначати, які будуть поклади важковидобувні? (У поправці вказано, що визначатиме це Кабінет міністрів, - LB.ua ). Це корупція, це така красива корупційна схема», - заявила вона.

Звісно ж прем’єру нічого не залишалось, як попросити депутатів відкликати правку.

«Я, шановні колеги, категорично проти, будь-яких можливостей до будь-яких корупційних чинників. Категорично проти. Тому не треба покладати ці речі на уряд, щоб потім уряд визначав, яка свердловина складна, яка ні. Я просив би зараз зняти цю поправку, не враховувати її. А якщо хочете окремо, будь ласка, сідайте, робіть круглі столи, домовляйтеся, щоб це було публічно і нормально. З усім іншим я готовий працювати. Я прошу - тоді за виключенням 43 поправки - прийняти цей закон в другому читанні і в цілому», - сказав Гройсман.

Депутати послухали голову уряду. Спікер оголосив годинну перерву.

Фото: Макс Требухов

Коли парламент врешті повернувся до роботи, законопроекти підготовлені до другого читання у іншій редакції. Депутати стверджували, що у першому читанні текст законопроектів був іншим.

Таким чином правка №43 знову опинилася на голосуванні, тепер вже між 270 і 271 поправкою.

У цей же час, за словами депутатів Гончаренка і Карпунцова , до Верховної ради прибув сам президент. Завітав у Верховну раду й лідер «Народного фронту» Арсеній Яценюк. З якою метою – зрозуміло. От тільки в залу до депутатів – заохотити публічно - жоден з них не вийшов.

О годині четвертій ранку, правку таки просунули. З голосами допоміг і «Оппоблок». Усю ніч колишні регіонали голосували надзвичайно дружно з коаліцією, але за кінцевий документ свої голоси так і не віддали.

Пожежні машини для радикалів

Ще однією фракцією, яка до останнього не могла визначитись з голосами була «Радикальна партія».

Фото: Макс Требухов

Нардеп Ігор Мосійчук увесь час понуро блукає Радою. Виглядає невпевненим та розгубленим. Вже о годині третій ночі припускає, що голоси за бюджет таки: «Напевно будуть».

На фінальному голосуванні радикали таки демонструють шалену солідарність з правлячою партією - «за» висловилися 18 з 21 депутата. Джерела LB.ua пояснють: «600 мільйонів на пожежні машини» і питання, мовляв, вирішено.

Під час голосування бюджету минулого року, з голосами фракції РП склалась ідентична ситуація. Спершу Ляшко голосно кричав, що настільки «олігархічний бюджет» приймати не можна, але як тільки виділили 265 млн гривень на придбання пожежної техніки для Чернігівської фірми, яка ніби-то опосередковано пов*язана з головним радикалом, ляшків ці дружно підтримали бюджет. «За» проголосувало 16 з 20 членів фракції.

***

О 04.52 ранку стомлені депутати таки приймають заповітне рішення. «За» бюджет на 2017 рік голосують 274 нардепів.

Фото: Макс Требухов

Спікер вітає усіх:

«Шановні колеги, я хочу подякувати уряду за якісну роботу, я хочу подякувати народним депутатам за цю ніч, яку ми провели спільно, і ми взяли відповідальність і за фронт, і за наших побратимів. І прошу показати по фракціям, прошу включити, я оголошу по фракціях, будь ласка. "Блок Петра Порошенка" – 122, "Народний фронт" – 74, "Опозиційний блок" – 0, "Самопоміч" – 5, Радикальна партія Олега Ляшка - 18, "Батьківщина" – 0, "Партія "Відродження" – 24, "Воля народу" – 13, позафракційні – 18.», - стомлено перераховує Андрій Парубій.