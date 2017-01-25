Гройсман поддержал Бальчуна в конфликте с Омеляном Премьер заявил министру, что его опыт не сравним с опытом Бальчуна.

Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства в среду публично поддержал главу "Укрзализныци" Войцеха Бальчуна в конфликте с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном.

Бальчуна пригласили на заседание правительства для отчета за полгода работы. Во время своего выступления глава УЗ напомнил, что 2016 год "Укрзализныця" закончила с прибылью 303 млн гривен, тогда как в 2015 году был убыток 16,8 млрд гривен. Также он сообщил о планах значительно увеличить объем инвестиций в подвижный состав и инфраструктуры.

После Бальчуна слово взял Омелян. Он заявил, что заседание Кабмина, посвященное "Укрзализныце", стало для него неожиданностью, после чего обрушился с критикой на Бальчуна. В частности, Омелян заявил, что прибыль УЗ за 2016 год стала следствием повышения тарифов, тогда как грузовые перевозки сократились.

Также министр намекнул на коррупционные отношения Бальчуна с членом правления УЗ Сергеем Михальчуком (единственный, кто сохранил место из старого руководства предприятия) и главой транспортного комитета Верховной Рады Ярославом Дубневичем. "У меня вопрос, как работается с господином Михальчуком? Насколько хорошо поддерживает господин Дубневич? Потеря 1 млрд гривен от коррупционных действий в 2016 году - это откуда?", - заявил он.

Бальчун в ответ заявил, что ему не нравится, когда министр позволяет себе так разговаривать. Также он подчеркнул, что не просил оставлять Михальчука в правлении УЗ, а с Дубневичем обязан сотрудничать, так как тот - глава транспортного комитета. "Господина Михальчука и других членов правления я не назначал, я просил о назначении только двух членов правления: Залесного и Василевского", - сказал Бальчун.

Позже слово взял Гройсман, указав Омеляну на то, что его опыт (министр инфраструктуры, замминистра инфраструктуры, руководитель департамента в Минфине и Минэкономики) не сравним с опытом Бальчуна (авиакомпания LOT, ж/д компания PKP Cargo).

"Вы не соприкасались с этим, у вас, к огромному сожалению, нет экспертных знаний в железной дороге. Министр - это очень серьезная должность, он обязан поддержать и привести к успеху. Министр не может позволять себе личных отношений по отношению к подчиненному", - сказал премьер.

Он добавил, что не может позволить, чтобы личные отношения между Омеляном и Бальчуном были помехой в развитии "Укрзализныци". Поэтому компания выведена из сферы подчинения Мининфраструктуры.

"Я хочу успеха украинской железной дороги. Я буду поддерживать новые вагоны, новые локомотивы, новые рабочие места, полную загрузку предприятий, качественные сервисы для пассажиров... Не успел Бальчун приступить к работе, как ему надели на голову проблему 20 лет, что нет вагонов в Украине. Они что, за два месяца исчезли? Я думаю, раньше. Может, и на ваших глазах исчезали", - заявил Гройсман.