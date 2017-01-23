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​Бывшие топ-менеджеры Приватбанка создают IT-компанию

"Мы знаем, как создавать крутой розничный банк, и теперь готовы делиться этими знаниями".

​Бывшие топ-менеджеры Приватбанка создают IT-компанию
Дмитрий Дубилет
Фото: business.ua

Бывшие топ-менеджеры Приватбанка Олег Гороховский, Дмитрий Дубилет, Михаил Рогальский создают IT-компанию Fintech Band, которая будет разрабатывать решения для других банков.

Об этом сообщил Дубилет, который был директором по информационным технологиям Приватбанка, в фейсбуке.

"Мы знаем, как создавать крутой розничный банк, и теперь готовы делиться этими знаниями. Будем заниматься такими блоками, как процессинг, CRM-система, кредитные карты, Интернет-банкинг и т.д.", - заявил он.

Олег Гороховский был первым заместителем председателя правления Приватбанка, Михаил Рогальский возглавлял в банке направление "Платежи и переводы".

Напомним, что предыдущее руководство Приватбанка оставило его государству с "дырой" в капитале 148 млрд грн, но оно не признает свою вину.

Бывший глава правления Приватбанка Александр Дубилет заявлял, что в проблемах банка была доля вины НБУ.

Бывший владелец банка Игорь Коломойский выразился еще более жестко и назвал Приват жертвой произвола НБУ.

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Тэги: банки, Приватбанк, IT-отрасль

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