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Решение о следующем транше МВФ будет принято в ближайшие несколько дней, - Лагард

Порошенко провел встречу с главой МВФ в Давосе.

Решение о следующем транше МВФ будет принято в ближайшие несколько дней, - Лагард
Фото: twitter.com/STsegolko

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард уверена, что завершения согласования последних технических вопросов о предоставлении Украине очередного транша можно ожидать в течение ближайших нескольких дней

Об этом она заявила журналистам после встречи с президентом Петром Порошенко в Давосе, передает "Интерфакс-Украина".

"У меня есть все основания верить, что несколько последних технических деталей, которые должны быть рассмотрены в следующие пару дней, приведут к реальному положительному результату... Надеюсь, к тому времени мы выполним все требования и, надеюсь, пересмотр тогда будет завершен", - сказала она.

Лагард отметила, что встреча с Порошенко была очень эффективной.

"Мы только что закончили с господином Порошенко очень эффективную встречу, в ходе которой мы обсудили те многие реформы и прогресс, который провели президент Порошенко и его команда", - сказала она.

Ранее министр финансов Александр Данилюк сообщил, что Украина получит четвертый транш МВФ в начале февраля.

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Тэги: МВФ, Петр Порошенко, Кристин Лагард

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