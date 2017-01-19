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Коллектив полиграфкомбината "Украина" выступил против назначения на пост и.о. директора экс-руководителя ЕДАПСа

"Говорим откровенно, весь коллектив шокирован и чувствует безграничное возмущение".

Коллектив госпредприятия "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг" обратился к президенту Украины Петру Порошенко и премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с письмом, в котором выразил свое возмущение относительно намерения Кабмина назначить Игоря Когута и. о. главы предприятия. Об этом говорится в письме, опубликованном на официальном сайте предприятия.

В полиграфкомбинате просят поддержать позицию НБУ и всего трудового коллектива и назначить и. о. главы госпредприятия первого заместителя директора Николая Кокорина, а затем провести открытый конкурс.

Что касается Когута, то в письме указывается, что ранее он был директором "ЕДАПС-принт", который входит в консорциум ЕДАПС.

Как утверждают сотрудники "Полиграфкомбината "Украина", ЕДАПС ранее использовал их предприятие как субподрядчика и практически довел его до грани банкротства.

Также в письме говорится о том, что ЕДАПС в своей работе использует "коррупционные средства для достижения целей", а главная цель консорциума – уничтожить "Полиграфкомбинат Украина".

"Гражданам Украины хорошо известны методы работы консорциума ЕДАПС:многочисленные коррупционные скандалы, патентование дизайна образцов государственных документов, бесконтрольная печать документов, удостоверяющих личность, манипуляции с конфиденциальными данными граждан и их возможный "слив" службам страны-агрессора... Уважаемый господин президент, наш трудовой коллектив гордится своим предприятием, и потому у нас нет права допустить такого своеволия, которое приведет к разрушению предприятия и сведет на нет все, что достигнуто таким тяжелым трудом. Наши сотрудники стояли на Майдане, воевали в АТО, и мы искренне верим, что наша точка зрения должна быть услышана", - говорится в обращении коллектива.

В письме также называют намерение назначить Когута "циничным предательством национальных интересов" и "пренебрежением чести и достоинства трудового народа".

Ранее из неофициальных источников стало известно, что Кабинет министров утвердил на должность директора государственного предприятия "Полиграфкомбинат "Украина" Игоря Когута, ранее - директора ООО "Укрспецполиграфия" (консорциум ЕДАПС), а также руководителя компании "ЕДАПС-принт".

По данным источника, вопрос о назначении одиозного предпринимателя был проголосован с голоса по внесению первого вице-премьера Степана Кубива, и в настоящий момент никаких документов в отделе кадров по Когуту нет. "Могу с полной уверенностью сказать, что это назначение не согласовывалось ни в одном подразделении Кабинета министров, да и не могло быть согласовано, ведь человек с такой "выслугой" банально не прошел бы спецпроверку", - утверждает собеседник.

Как сообщалось ранее, кресло руководителя ГП "Полиграфкомбинат "Украина" оказалось вакантным после того, как предыдущий директор предприятия Максим Степанов победил в конкурсе на должность главы Одесской облгосадминистрации.

Консорциум ЕДАПС – одно из самых крупных печально известных образований периода Януковича, печатавших по завышенным ценам паспорта, водительские удостоверения, акцизные марки и голограммы. Причем с целью увеличения наживыколичество защищенных голограммой документов постоянно увеличивалось. В последние четыре года основное количество документов строгой отчетности (паспортов, удостоверений, акцизных марок и других) начал печатать ПК "Украина", остальные были отменены за ненадобностью.

Осенью Верховная Рада законом забрала "Полиграфический комбинат "Украина" у Нацбанка и передала его в сферу управления Министерства финансов.

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Тэги: ЕДАПС, полиграфкомбинат "Украина", Игорь Когут

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