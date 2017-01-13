Частичная национализация банковского сектора После череды банковских банкротств и национализации крупнейшего Приватбанка государство получило под свой контроль больше половины всего оставшегося в живых банковского рынка. На их содержание тратятся миллиардные суммы, а стратегии их развития практически идентичны. В будущем правительство намерено продать эти банки. Елена Губарь , журналист

Фото: EPA/UPG

Большая доля

В конце прошлого года правительство национализировало Приватбанк и стало крупнейшим владельцем банков в стране. Теперь государство фактически управляет 52% всех активов на 674 млрд грн и имеет 54% депозитов (на 454 млрд грн). В Украине существует уже пять государственных банков: крупные ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк и маленький банк «Расчетный центр», принадлежащий Нацбанку.

Кроме того, в госбанках хранится 60% всех депозитов населения. В конце прошлого года был изменен подход к гарантиям вкладов граждан — клиенты Приватбанка, Ощадбанка и Укрэксимбанка получили стопроцентную гарантию на свои сбережения от государства, тогда как раньше она была только у Ощадбанка. На конец 3 квартала объем вкладов населения в ПриватБанке составлял 155,2 млрд гривен, в Укрэксимбанке — 24,4 млрд гривен, в Ощадбанке — 62 млрд гривен.

Таким образом, правительство теперь напрямую гарантирует большую часть всех депозитов в стране. Для остальных коммерческих банков это не очень выгодно, так как их депозиты гарантируются только до 200 тыс. грн.

«Для нас это, конечно, не очень хорошо. Но мы будем конкурировать не гарантиями, а уровнем обслуживания», - говорит глава правления «Райффайзен Банка Аваль» Владимир Лавренчук.

В любом случае, это хорошо для вкладчиков, так как усиливает их доверие ко всей системе.

«Госгарантия -- это правильное решение. Если бы оно было принято еще в 2015 году, то не произошел бы столь значительный отток депозитов», - говорит глава правления Идея Банка Михаил Власенко.

Фото: Сергей Нужненко

Стратегии развития

Модели работы крупнейших украинских госбанков практически не отличаются друг от друга. По сути, они являются универсальными учреждениями, которые работают со всеми категориями населения и бизнеса. Ощадбанк исторически отвечает за работу с гражданами. Уровень сервиса в нем всем известен, но в последние несколько лет банк пытается стать более удобным и даже цифровым. Укрэксимбанк имеет функцию экспортно-импортного банка, но также работает с бизнесом и населением. А Укргазбанк также является универсальным учреждением.

Новый менеджмент Приватбанка объявил, что он будет концентрироваться на развитии двух направлений: традиционной для него розницы и сотрудничать с государством.

«ПриватБанк, как и раньше, будет предоставлять свои традиционные продукты, которыми он знаменит. Но кроме этого, мы также намерены составить серьезную конкуренцию остальным государственным банкам в плане работы с государственными проектами. В госбюджете на 2017 год предусмотрено 100 млрд грн на различные проекты. Мы будет предлагать министру финансов и правительству очень конкурентные продукты для реализации этих проектов», - сообщил председатель правления Приватбанка Александр Шлапак.

Фото: www.dyvys.in Александр Шлапак

Содержание госбанков обходится стране очень недешево. В 2016 году капитал Ощадбанка был увеличен на 5 млрд грн, Укрэксимбанка- 9,32 млрд грн. Однако эти цифры несопоставимы с вливаниями в национализированный Приватбанк- в декабре в его капитал было направлено 107 млрд грн.

Продажные перспективы

Правительство не намерено всегда владеть и управлять этими госбанками. Стратегией их развития, которая была разработана Минфином, предусмотрено, что они должны быть проданы частным инвесторам. Предполагается, что как минимум по 20% акций Ощадбанка и Укрэксимбанка должны заинтересовать таких крупных покупателей, как Европейский банк реконструкции и развития или Международную финансовую корпорацию.

«К середине 2018 мы будем стремиться продать не менее 20 процентов нашей доли в крупных банках хорошо известным международным финансовым учреждениям», - говорится в меморандуме о сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом.

Приватбанк также должны будут выставить на продажу.

«Мы не намерены владеть столь крупным активов. Ситуация в Приватбанке будет стабилизирована, а потом он будет продан», - объявил министр финансов Александр Данилюк сразу после его национализации.

Фото: Facebook/Національний банк України Александр Данилюк и Валерия Гонтарева

Однако срок такой продажи пока является крайне неопределенным.

«Вопрос продажи Приватбанка будет решать Министерство финансов как собственник. Я не думаю, что это произойдет раньше, чем через три года», - говорит глава НБУ Валерия Гонтарева.

Участники рынка надеются, что национализация Приватбанка не отразится на желании международных инвесторов вкладывать деньги в украинские госбанки.

«Международным инвесторам давно известна ситуация в Приватбанке. Еще много лет назад из его годового отчета было понятно, что доля кредитов связанным лицам очень высока. Из этого нельзя было сделать вывод, что банк работал как пылесос, собирая депозиты и выдавая кредиты своим собственникам. Но было ясно, что риски довольно большие, поэтому сложившаяся ситуация не стала большим сюрпризом», - заключает президент Европейской бизнес-ассоциации и гендиректор крупной украинской инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала.

Пока же эффективность государства в управлении банками остается под вопросом. Оценить это на собственном опыте уже в ближайшее время смогут 20 миллионов клиентов Приватбанка