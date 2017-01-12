Минфин предложил не восстанавливать налоговую милицию, ликвидированную по ошибке "Надо двигаться только вперед. Поэтому Минфин внесет законопроект о создании финансовой полиции".

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Министерство финансов не планирует восстанавливать налоговую милицию, ликвидированную из-за технической ошибки в законопроекте №5368. Вместо этого ведомство готовит на рассмотрение законопроект о создании финансовой полиции.

Об этом сообщил министр Александр Данилюк в фейсбуке.

"Стоит ли исправлять ошибку, снова легализируя репрессивную налоговую милицию? Очевидно, что нет. Надо двигаться только вперед. Поэтому в ближайшие дни Минфин внесет на рассмотрение правительства законопроект о создании финансовой полиции, который ждет бизнес и о котором также говорится в меморандуме с МВФ", - написал министр.

Законопроект уже написан и находится на завершающей стадии согласования с другими министерствами.

Он предусматривает сокращение штата с 15 тыс. сотрудников до 2,5 тыс. с обновлением персонала через конкурсы; изменение подхода с силового на аналитический, силовой блок полиции составит не более 25% от штата; отказ от вмешательства в работу честного бизнеса; повышенные зарплаты для привлечения лучших кадров.

Законопроект будет подан на рассмотрение правительства в следующую среду, 18 января.

Напомним, 21 декабря 2016 года Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс, одно из которых по недосмотру де-юре ликвидировало налоговую милицию.

Планировалось, что норма о ликвидации налоговой милиции вступит в силу вместе с новым законом о создании Службы финансовых расследований, но в переходных положениях, касающихся срока вступления в силу соответствующих норм, это забыли прописать.

Поэтому ликвидация налоговой милиции произошла с 1 января 2017 года.