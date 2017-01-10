Апелляционный суд снял арест с ТРЦ "Гулливер" в Киеве Суд не нашел связи между комплексом и владельцем банка "Михайловский".

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Апелляционный суд Киева отменил арест на торгово-развлекательный центр "Гулливер", наложенный в рамках расследования банкротства банка "Михайловский".

Определение суда от 27 декабря доступно в Едином реестре судебных решений.

Суд удовлетворил жалобу компании "ТРИ О" (многофункциональный комплекс "Гулливер") на определение следственного судьи Шевченковского районного суда Киева от 14 ноября 2016 года о наложении ареста.

В определении указано, что прокурор и следователь не предоставили никаких доказательств связи "ТРИ О" с ОАО "Банк Михайловский" или ООО "Экосипан" (владелец банка).

Напомним, о том, что суд по ходатайству прокуратуры арестовал ТРЦ "Гулливер", сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

От аферы банка "Михайловского" пострадало 14 тыс. человек, которые через офисы учреждения вкладывали деньги в финансовые компании. После банкротства банка они остались без своих сбережений.

15 ноября Верховная Рада приняла закон о выплате компенсаций таким вкладчикам в размере до 200 тыс. грн через Фонд гарантирования вкладов. Общая сумма компенсаций составит около 1,2 млрд гривен.

Банк "Михайловский" принадлежал владельцу сети "Эльдорадо" Виктору Полищуку. Учреждение было создано летом 2013 года для кредитования клиентов магазинов Полищука. Сейчас Полищук скрывается за границей.

161-метровый многофункциональный комплекс "Гулливер" общей площадью свыше 150 000 кв. м состоит из двух блоков: 35-этажного бизнес-центра и 8-этажного торгово-развлекательного комплекса.