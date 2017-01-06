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Сологуб: учетная ставка НБУ будет меняться более медленно

Также ставка может не меняться, как это уже было в декабре 2016 года.

Сологуб: учетная ставка НБУ будет меняться более медленно
Фото: Сергей Нужненко

Учетная ставка Нацбанка Украины, от которой зависят ставки по кредитам и депозитам в коммерческих банках, теперь будет меняться более медленно или не будет менятся вовсе, заявил в интервью LB.ua замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.

"Мы сейчас из стабильного цикла снижения ставок вышли и вошли в более-менее нормальный, стабильный бизнес-цикл, где ставка будет меняться более медленно. Или может вообще не меняться, как это было в декабре. И здесь важно дальше обеспечить это движение монетарной трансмиссии. Чтобы любое, даже не самое значительное движение Нацбанка, рынок понимал", - сказал Сологуб.

В марте 2015 года новая команда НБУ резко подняла учетную ставку с 19,5% до 30%, после чего постепенно понизила ее до 14% в конце октября 2016 года. В декабре Нацбанк оставил ставку на прежнем уровне из-за рисков для ценовой стабильности.

Учетные ставки пересматривает Правление НБУ на заседаниях по монетарной политике, следующее заседание запланировано на 26 января. График заседаний опубликован на сайте украинского центробанка.

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Тэги: НБУ, Дмитрий Сологуб
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