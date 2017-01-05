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ГлавнаяЭкономикаФинансы

НБУ решил выкупить $100 млн ради стабильности курса

Регулятор не хочет резкого падения доллара из-за стечения обстоятельств.

НБУ решил выкупить $100 млн ради стабильности курса
Фото: linkis.com

Чтобы предотвратить чрезмерные колебания обменного курса гривны и одновременно пополнить международные резервы, Национальный банк Украины 5 января проведет аукцион по покупке валюты объемом до 100 млн долларов.

Как отмечается в сообщении регулятора, на этой неделе на межбанковском валютном рынке наблюдается временная избыточное предложение иностранной валюты, которое сформировалась в результате стечения новогодних выходных дней в Украине с рабочими днями в США и Европе.

В течение этих дней валютная выручка продолжала поступать через корреспондентские счета украинских банков в США и Европе и накапливалась для продажи в первые послепраздничные рабочие дни. Как следствие, предложение валюты на этой неделе преобладает над спросом.

Напомним, на этой неделе Национальный банк провел два аукциона по покупке валюты, во время которых приобрел 23,8 млн долларов для пополнения международных резервов.

Курс гривны на межбанке вчера укрепился на 48 коп. до 26,70 гривны за доллар.

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Тэги: НБУ, курс валют, курс гривны
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