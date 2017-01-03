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НБУ запретил расчеты наличными свыше 50 тыс. гривен

Лимит для физлиц снижен в три раза.

НБУ запретил расчеты наличными свыше 50 тыс. гривен
Фото: depositphotos.com\a_taiga

Национальный банк Украины с 4 января снизил предельную сумму расчетов наличными с участием физических лиц со 150 тыс. грн до 50 тыс. грн.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Предельная сумма расчетов наличными между физическим лицом и предприятием (предпринимателем) в течение одного дня установлена на уровне 50 тыс. грн. Такой же лимит будет действовать для расчетов физических лиц между собой по договорам купли-продажи, которые подлежат нотариальному удостоверению.

Физические лица имеют право осуществлять расчеты на сумму, которая превышает 50 тыс. грн, путем перечисления средств с текущего счета на текущий счет, внесения и/или перечисления средств на текущие счета (в том числе в депозит нотариуса на отдельный текущий счет в национальной валюте).

Безналичные расчеты могут осуществляться без каких-либо ограничений, и банки обязаны обеспечить безналичные перечисления по требованию клиентов в полном объеме.

В то же время предельная сумма расчетов наличными предприятий (предпринимателей) между собой в течение одного дня остается неизменной и составляет 10 тыс. грн.

НБУ отмечает, что установление предельной суммы расчетов наличными на уровне 50 тыс. грн не доставит неудобств гражданам и не будет затрагивать ежедневные покупки населения, поскольку будут касаться только крупных покупок (недвижимости, драгоценностей, транспортных средств, предметов искусства, меха, дорогих часов, путешествий и тому подобное).

"Решение Национального банка Украины по этому вопросу полностью соответствует международному опыту – много европейских государств (Франция, Бельгия, Португалия, Италия, Испания, Греция) установили предельные суммы наличных расчетов, другие страны также планируют ввести аналогичные нормы", - отмечает регулятор.

Контроль за соблюдением порядка проведения наличных расчетов за товары (услуги) в соответствии с Налоговым кодексом Украины будут осуществлять органы Государственной фискальной службы Украины.

Как утверждает НБУ, установление предельной суммы расчетов наличными при участии физических лиц на уровне 50 тыс. грн. будет способствовать:

  • обеспечению стабильных поступлений наличности в банковскую систему и ускорение ее обращения;
  • сужение сферы использования наличных и ускорение развития безналичного сегмента.

Комплексной программой развития финансового сектора Украины до 2020 года предусмотрено постепенное снижение уровня наличных денег в экономике (отношение М0 к ВВП) в 2020 году до 12% (в 2014 году этот показатель составлял 18,1%, а по результатам 2015 года сократился до 14,6%).

Напомним, НБУ ограничил расчеты наличными суммой в 150 тыс. грн с 1 сентября 2013 года

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Тэги: НБУ, деньги
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