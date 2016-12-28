Кабмин ввел внешний контроль дорожных работ К оценке будут привлекаться инженеры-консультанты с сертификатом FIDIC.

Фото: twitter.com/poroshenko

Правительство на заседании в среду сделало обязательным международный контроль качества FIDIC за ходом ремонтно-строительных работ на украинских автодорогах.

Об этом написал министр инфраструктуры Владимир Омелян в фейсбуке.

Заказчики дорожных работ (службы автомобильных дорог в областях, подчиненных Укравтодору) будут обязаны привлекать к таким работам инженеров-консультантов, имеющих сертификат FIDIC.

К их основным обязанностям будет относиться контроль качества и объемов выполненных работ; входной и операционный контроль материалов, изделий и конструкций, которые используются во время дорожных работ; контроль за устранением подрядчиком дефектов.

"Поэтому сам строю, сам контролирую и отчитываюсь - больше не пройдет!" - заключил Омелян.

Напомним, в 2015 году правительство проводило в Киевской области пилотный проект по независимой оценке качества ремонта дорог. Контролировали работы специалисты австрийской iC consulenten.

Международная федерация инженеров-консультантов (Federation Internationale Des Ingenieurs-Conseils, FIDIC) объединяет более 80 национальных ассоциаций, представляющих более 4 тыс. инженеров-консультантов строительного профиля в 75 странах мира.