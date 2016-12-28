Правовая коллизия с НДС может оставить металлургов без сырья, – глава "Укрметаллургпрома" Последние два года объем заготовки лома значительно уменьшился.

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Если правительство затянет с принятием постановления, которым отменяется уплата НДС для операций с металлоломом, украинская металлургия останется с минимальными запасами металлолома.

Об этом БизнесЦензор рассказал Александр Каленков, глава профильной Ассоциации «Укрметаллургпром».

«Для металлургии это будет означать минимальные запасы металлолома», — говорит Каленков.

Отмена уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) при операциях с металлоломом применяется уже много лет. Раньше соответствующая норма в Налогов кодексе принималась ежегодно, в последнее время – один раз в два года.

«Это делается, чтобы не было злоупотреблений с фиктивным экспортом лома и возвратом НДС. Минфин это всегда поддерживает, все представители власти тоже поддерживают, — говорит Каленков. – Мы выступаем за то, чтобы отменить НДС для операций с металлоломом навсегда».

Нынешняя норма действует до 1 января 2017 года. На прошлой неделе, парламентом были внесены изменения в Налоговый кодекс, чтобы отменить обложение НДС операций с металлоломом еще на два года – до 1 января 2019 года.

Но, для того, чтобы норма вступила в силу, нужно принять соответствующее постановление Кабмина. Оно носит формальный характер, потому что теоретически могут поменяться цифры – например, коды продукции.

«Несмотря на то, что это чисто технический момент, иногда постановление принималось в феврале и даже в марте, — говорит Александр Каленков. – Получается правовая коллизия. С одной стороны закон принят. Но, он не начинает действовать с 1 января».

По его словам, с начала года и до принятия постановления заготовители по минимуму делают операции с металлоломом для того, чтобы не было судебных разбирательств.

Сейчас ситуация усугубляется тем, что последние два года объем заготовки лома значительно уменьшился.

«Мы направили соответствующие письма на Минфин и Минэкономики для того, чтобы они не задерживали с постановлением. Они обещали, что как только закон будет подписан президентом и вступит в силу, они сразу же инициируют постановление», — говорит глава «Укрметаллургпрома».

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