Сегодня решающий день для Платинум Банка, - СМИ 23 декабря - конечный срок согласования программ докапитализации банков.

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До нового года банковский рынок Украины могут покинуть еще несколько учреждений. Первый кандидат на выход – Платинум Банк, пишет УНИАН со ссылкой на Forbes.

23 декабря – конечный срок согласования НБУ программы докапитализации банковских учреждений. На сегодняшний день его акционеры не провели докапитализацию, потому у Национального банка есть веские основания для отнесения этого учреждения к категории неплатежеспособных. Отрицательный капитал "Платинума" составляет более четверти миллиарда гривен, и все увеличивается. Показатели говорят о том, что объем отрицательного капитала Платинум банка нарастает.

Согласно информации Национального банка Украины, на 1 октября 2016 года собственный капитал банка составлял –162 млн гривен. К 1 декабря этот показатель составил уже –280 млн гривен. По состоянию на эту же дату банк показал убыток в более чем 400 млн гривен.

Издание подчеркивает, что столь высокий уровень отрицательного капитала приводит к тому, что не выполняются и все остальные связанные с капиталом нормативы, а неисполнение нормативов – достаточный аргумент для НБУ, чтобы отнести банк к неплатежеспособным. Проще говоря, либо акционеры в ближайшее время внесут в банк деньги (речь может идти о довнесении почти полумиллиарда гривен), либо же Нацбанк выведет это учреждение с рынка.

В Фонде гарантирования вкладов допустили, что возможное решение по банку может быть принято НБУ 23 декабря, однако официально никаких заявлений так и не прозвучало.

По информации Forbes, на 1 декабря 2016 года отрицательный капитал был зафиксирован у банков «Траст», Артем-Банк, «Диамант» и ПтБ. Первые два учреждения, капитал которых составлял соответственно –100 млн гривен и –190 млн гривен, уже признаны неплатежеспособными. Теперь под вопросом – будущее Диамант Банка и Платинум.

Напомним, что издание ZN.ua также подчеркивало, что акционеры должны были докапитализировать банк до 23 декабря 2016 года. На сегодня у Платинума портфель вкладов физлиц в банке составляет почти 6 млрд грн. При этом финучреждение является глубоко убыточным — отрицательная разница между чистыми процентными доходами и расходами составит, по данным диагностики НБУ, 414 млн грн по итогам 2016 г., в 2017-м — 350 млн, в 2018-м — 325 млн. Как отмечается в результатах стресс-теста, "существенной причиной отрицательного процентного дохода являются нерыночные ставки ЮЛ больших заемщиков по состоянию на конец 2015 г.: 3,4% в нацвалюте, 1,6% в инвалюте". Кроме того, потребность в капитализации банка, по расчетам НБУ, существенно выше 120 млн грн, которые в капитал "Платинума" акционеры собирались внести еще летом: по итогам нынешнего года убыток банка составит колоссальные 2,1 млрд грн, которые должны быть перекрыты капиталом. Эти данные свидетельствуют, что бизнес-модель банка несостоятельна, и он не будет прибыльным как минимум в ближайшие два года.