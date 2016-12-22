​Украина вернулась к планам построить ядерный завод Есть три компании, которые готовы принять участие в конкурсе.

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Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик выразил уверенность, что в Украине будет построен завод по производству тепловыделяющих сборок для атомных электростанций.

"Завод по тепловыделяющим сборкам обязательно будет создан. Сегодня есть три компании, которые готовы принять участие в конкурсе: китайская компания, которую мы допустили, Westinghouse и французская компания, которую я пока не хочу называть", – сказал он на итоговой пресс-конференции четверг.

Также он заявил, что украинские АЭС готовы полностью отказаться от российского ядерного топлива и перейти на сборки Westinghouse.

"Четыре из 13 партий ядерного топлива поступает от Westinghouse, а это составляет 30%. Атомная энергетика готова к перероду на Westinghouse в полной мере", - сказал министр.

Напомним, что под сооружение ядерного завода были выделены 6,8 га возле поселка Смолино (Кировоградская область). Планировалось, что строительством будет заниматься российская "ТВЭЛ". Но в связи с агрессией Российской Федерации решение было пересмотрено.

В октябре 2015 года министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин заявил, что "ТВЭЛ" не выполняет свои обязательства по строительству завода по производству ядерного топлива в Кировоградской области, поэтому соответствующее соглашение будет разорвано.