Порошенко сделал Тину Кароль народной артисткой Певица награждена по случаю Дня соборности Украины.

Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко присвоил почетное звание "Народный артист Украины" певице Тине Кароль. Она попала в число награжденных по случаю Дня соборности Украины, через три дня у певицы день рождения.

Указ о награждениях, датированный 22 января, опубликован на сайте главы государства.

31-летняя Тина Кароль - украинская певица, которая получила известность после фестиваля "Новая волна 2005", когда она заняла второе место. В 2006 году она представляла Украину на Евровидении в Афинах, став седьмой.

Вместе с Кароль народными артистами стали артистка львовского драмтеатра имени Заньковецкой Александра Гуменецкая и кинорежиссер студии имени Довженко Николай Засеев-Руденко.

Напомним, Порошенко сегодня также присвоил звание Героя Украины Владимиру Жемчугову и наградил орденом Свободы главу Меджлиса крымскотатарского народа, нардепа Рефата Чубарова. Орден князя Ярослава Мудрого V степени получил председатель Комитета Европейского парламента по иностранным делам, гражданин Германии Элмар Брок.

Также различные награды и звания получили десятки других лиц.