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Правительство создало специальный архив для хранения документов КГБ

Для доступа к архиву необходимо только обращение и паспорт.

Правительство создало специальный архив для хранения документов КГБ
Киев, ул. Владимирская, 33. Здесь в 1945-1991 гг. размещалось КГБ УССР
Фото: www.hadashot.kiev.ua

Правительство создает в подчинении Украинского института национальной памяти (УИНП) специальный архив для хранения и обеспечения свободного доступа к документам КГБ.

Об этом сообщается на сайте УИНП.

Сейчас исторические документы репрессивных органов СССР хранятся в силовых и правоохранительных ведомствах (Служба безопасности Украины, Министерство внутренних дел, Министерство обороны, Служба внешней разведки, Государственная пограничная служба, прокуратура) и судах.

"Создание Архива национальной памяти как гражданского учреждения по примеру стран Центральной и Восточной Европы - это гарантия постоянного свободного доступа к украинским документам ЧК-ГПУ-НКВД-КГБ без политических влияний и дополнительных препятствий в виде спецдопуска и др. Следующие шаги - сформировать команду, обеспечить помещения и перевезти документы. Тогда будет полностью реализован закон о доступе к архивам. Думаю, это еще год-два работы", - отметил руководитель УИНП Владимир Вятрович.

Он также заверил, что получить доступ к архивным материалам можно уже сегодня. Для этого необходимо лишь обращение в архив и паспорт.

"К сожалению, некоторые архивные учреждения не могут обеспечить надлежащий доступ - например, не является функцией Национальной полиции заниматься историей. У них нет достаточного количества работников, не оборудованы читальные залы. Для того, чтобы граждане не страдали от этих проблем, и создается Архив национальной памяти", - добавил Вятрович.

Он также отметил, что доступ к архиву имеют все граждане Украины, а также иностранцы.

"На сегодня украинские архивы репрессивных органов СССР - крупнейший в мире открытый сборник материалов коммунистического тоталитарного режима. В России доступ к документам КГБ ограничен, по меньшей мере, до 2030 года", - отмечается в сообщении.

Напомним, 9 апреля Верховная Рада приказала рассекретить архивы КГБ, приняв закон "О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов". Этот законопроект стал третьим из пакета по декоммунизации после законопроекта о признании борцами за независимость УНР, ЗУНР, УПА и ОУН, а также законопроекта об увековечивании победы над нацизмом в 1939-1945 годах.

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Тэги: СССР, архивы, Институт национальной памяти, Владимир Вятрович
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