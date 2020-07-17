"Реал" під керівництвом Зідана завойовує трофей що 19 матчів

Фото: EPA/UPG Зінедін Зідан

Як головний тренер Зінедін Зідан завойовує з мадридським "Реалом" по титулу що 19 матчів. Під керівництвом французького фахівця "Реал" провів 209 матчів і виграв 11 титулів. Це найкращий результат серед тренерів "вершкових". Другий показник - 8 трофеїв - у Мігеля Муньоса, який очолював мадридців з 1959 по 1974 рік.

🔝 - Zinédine Zidane as @realmadrid manager



🏆🏆 - La Liga

🏆🏆🏆 - Champions League

🏆🏆 - European Super Cup

🏆🏆 - FIFA Club World Cup

🏆🏆 - Supercopa#HalaMadrid #Zizou pic.twitter.com/yHQ8TgZSzi — Gracenote Live (@GracenoteLive) July 16, 2020

Зідан очолює "Реал" з 2016 року, але при цьому робив перерву на один рік - з 2018-го по 2019-й.

З 2001 по 2006 рік Зізу виступав у складі "Королівського клубу" як гравець і завоював з командою 6 трофеїв.