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"Реал" під керівництвом Зідана завойовує трофей що 19 матчів

Клуб виграв при цьому 11 титулів.

Зінедін Зідан
Фото: EPA/UPG
Зінедін Зідан

Як головний тренер Зінедін Зідан завойовує з мадридським "Реалом" по титулу що 19 матчів. Під керівництвом французького фахівця "Реал" провів 209 матчів і виграв 11 титулів. Це найкращий результат серед тренерів "вершкових". Другий показник - 8 трофеїв - у Мігеля Муньоса, який очолював мадридців з 1959 по 1974 рік.

Зідан очолює "Реал" з 2016 року, але при цьому робив перерву на один рік - з 2018-го по 2019-й.

З 2001 по 2006 рік Зізу виступав у складі "Королівського клубу" як гравець і завоював з командою 6 трофеїв.

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