"Горняки" впервые в сезоне не выиграли матч чемпионата.

В рамках 12-го тура украинской Favbet Лиги в Харькове состоялся матч между чемпионом и бронзовым призером прошлого чемпионата – "Шахтером" и "Александрией".

Поединок, изобиловавший опасными моментами, а также удалениями, завершился нулевой ничьей.

Таким образом, подопечные Луиша Каштру впервые в сезоне не выиграли матч УПЛ.

Осечкой "горняков" не сумело воспользоваться "Динамо", сенсационно сыгравшее вничью в Киеве с "Карпатами" 1:1. Причем эффектную точку в матче поставил защитник хозяев Артем Шабанов, оформивший на 85-й минуте автогол.

Динамовцы второй матч подряд играют вничью.

Отрыв "Шахтера" от киевлян по-прежнему составляет 10 очков.

"Александрия" занимает 5-е место, отставая от подопечных Алексея Михайличенко на 4 очка.

Обзор матча "Шахтер" – "Александрия" – на сайте официального вещателя УПЛ.

Обзор матча "Динамо" - "Карпаты" - на сайте вещателя Favbet Лиги.