Число жертв схода лавины на отель в Италии выросло до 21 Восемь человек по-прежнему считаются пропавшими без вести.

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Число погибших в результате схода лавины на отель в горах в центральном регионе Италии возросло до 21 человека.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Еще восемь человек по-прежнему считаются пропавшими без вести, их продолжают искать спасатели. Накануне сообщалось о 17 жертвах схода лавины.

Лавина сошла на отель в горах 18 января. В этот момент в нем находились около 35 человек. Спустя сутки после того, как гостиницу завалило снегом, спасатели нашли шестерых выживших, а затем еще четверых человек. Кроме того, из заваленного лавиной отеля вытащили трех щенков.

Сход лавины был вызван землетрясением, произошедшим в центральной Италии. Подземные толчки продолжались в течение нескольких часов и спровоцировали сход снега с гор. Прокуратура города Пескара открыла расследование в связи с инцидентом. Несмотря на то, что Абруццио стал регионом, в котором толчки ощущались наиболее отчетливо, итальянские власти не эвакуировали постояльцев отеля Rigopiano.