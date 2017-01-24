Трамп возобновил остановленное Обамой строительство нефтепроводов
Против строительства одного из них протестовали индейские племена.
Президент США Дональд Трамп реанимировал два подвергавшихся жесткой критике проекта нефтепроводов. Во вторник, 24 января, он подписал указы о возобновлении строительства трубопроводов Dakota Access и Keystone XL, остановленного его предшественником Бараком Обамой, передает DW.
Особенно острая полемика вспыхнула в последние месяцы вокруг нефтепровода Dakota Access, который должен протянуться из Северной Дакоты до Иллинойса. Против его строительства протестовали индейские племена из-за того, что магистраль должна была проходить по священным для них местам.
Кроме того, коренные жители Америки опасались загрязнения питьевой воды из-за течи в трубопроводе. В ходе протестов доходило до столкновений с полицией. В декабре 2016 года власти США объявили, что рассмотрят альтернативные варианты прокладки нефтепровода.
Строительство нефтепровода Keystone XL из канадской провинции Альберта в Техас было прекращено Бараком Обамой в 2015 году с обоснованием, что проект не служит национальным интересам США. Прежде всего это объяснялось защитой климата.
Напомним, накануне Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства.