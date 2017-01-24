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В Польше избили украинских студентов

Инцидент вызвала дискуссия о государственной принадлежности Львова.

В Польше избили украинских студентов
Фото: policja.gov.pl

В польском городе Жешув группу украинских студентов избили пятеро местных жителей.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

"Инцидент произошел в субботу, 21 января, около 15:30, когда украинцы возвращались с учебы в общежитие. По дороге к ним подошли пятеро молодых людей, спросили, откуда они и кому принадлежит Львов - Украине или Польше. После непродолжительной дискуссии поляки назвали украинцев бандеровцами и избили их. Студенты получили неопасные для жизни и здоровья травмы", - говорится в сообщении.

Полиция установила нападавших. Ими оказались жители Жешува в возрасте 18-20 лет. Злоумышленники арестованы и признали свою вину. Им грозит до пяти лет заключения. Дело передано в окружную прокуратуру.

Как сообщалось, мэру польского города Перемышль Роберту Хоме на пять лет запретили въезд в Украину.

 

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Тэги: Польша, студенты, полиция, избиение

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