Трамп объявил о пересмотре соглашений о свободной торговле с Канадой и Мексикой
Президенты США и Мексики встретятся 31 января.
Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре начнет процесс перезаключения Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) со своими канадским и мексиканским коллегами.
Об этом сообщает BBC.
По его словам, встречи с канадским премьером Джастином Трюдо и мексиканским президентом Энрике Пенья Ньето уже назначены.
Ранее Трамп назвал соглашение между тремя странами, которое вступило в силу в 1994 году, худшей сделкой о взаимной торговле, которую когда-либо заключали США.
На сайте Белого дома говорится, что если Канада и Мексика откажутся пересматривать NAFTA с тем, чтобы обеспечить "честную сделку" для американских рабочих, США выйдут из соглашения.
Выступая на церемонии введения в должности высокопоставленных сотрудников Белого дома, Трамп также сказал, что намерен поговорить с Пенья Ньето об иммиграции и защите границ. Встреча, согласно сообщению Белого дома, запланирована на 31 января.
Дата встречи Трампа и Трюдо пока не известна.
Напомним, ранее в январе Ньето заявил, что Мексика готова обсуждать вопросы миграции с США.