Трамп объявил о пересмотре соглашений о свободной торговле с Канадой и Мексикой Президенты США и Мексики встретятся 31 января.

Трамп Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре начнет процесс перезаключения Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) со своими канадским и мексиканским коллегами.

Об этом сообщает BBC.

По его словам, встречи с канадским премьером Джастином Трюдо и мексиканским президентом Энрике Пенья Ньето уже назначены.

Ранее Трамп назвал соглашение между тремя странами, которое вступило в силу в 1994 году, худшей сделкой о взаимной торговле, которую когда-либо заключали США.

На сайте Белого дома говорится, что если Канада и Мексика откажутся пересматривать NAFTA с тем, чтобы обеспечить "честную сделку" для американских рабочих, США выйдут из соглашения.

Выступая на церемонии введения в должности высокопоставленных сотрудников Белого дома, Трамп также сказал, что намерен поговорить с Пенья Ньето об иммиграции и защите границ. Встреча, согласно сообщению Белого дома, запланирована на 31 января.

Дата встречи Трампа и Трюдо пока не известна.

Напомним, ранее в январе Ньето заявил, что Мексика готова обсуждать вопросы миграции с США.