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Число погибших в результате торнадо в США возросло до 18

Трамп выразил соболезнования семьям погибших и пообещал помочь пострадавшим.

Число погибших в результате торнадо в США возросло до 18
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Фото: www.meteoplaneta.rs

По меньшей мере 18 человек погибли в результате торнадо во Флориде, Алабаме и Джорджии 21-22 января.

Об этом сообщает ABC News.

Ранее сообщалось о 15 погибших.

Больше всего жертв оказалось в Джорджии: там за двое суток погибли 14 человек, еще более двух десятков получили ранения. В семи районах штата введен режим чрезвычайного положения.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семьям погибших и пообещал помочь пострадавшим.

Губернатор Джорджии Нейтан Дил предупредил о возможности новых торнадо, которые могут достигнуть крупнейшего города штата - Атланты. 

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Тэги: США, торнадо, Дональд Трамп

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