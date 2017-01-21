В Петербурге прошла акция против военных действий России в Украине
Активисты требовали остановить войну Путина в Украине.
В российском Санкт-Петербурге состоялся народный сход в рамках акции "Останови войну Путина в Украине 3.0".
Об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook.
Среди главных требований активистов - вывод с территории Украины всех российских оккупационных войск, а также возврат назад в Россию всего оружия и военной техники, усиление наблюдательной миссии ОБСЕ до 24 часов в сутки семь дней в неделю и допуск миссии ОБСЕ на часть российско-украинской границы, которую Украина временно не контролирует.
Кроме того, активисты требовали освободить граждан Украины, незаконно удерживаемых под арестом как на территории России, так и в Крыму по политически мотивированным и сфабрикованным обвинениям.
Народный сход в Петербурга против военных действий России в Украине закончился шествием участников по Невскому проспекту и серией одиночных пикетов у Казанского собора.