В Петербурге прошла акция против военных действий России в Украине Активисты требовали остановить войну Путина в Украине.

В российском Санкт-Петербурге состоялся народный сход в рамках акции "Останови войну Путина в Украине 3.0".

Об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook.

Фото: facebook.com/yana.turbova

Фото: facebook.com/yana.turbova

Среди главных требований активистов - вывод с территории Украины всех российских оккупационных войск, а также возврат назад в Россию всего оружия и военной техники, усиление наблюдательной миссии ОБСЕ до 24 часов в сутки семь дней в неделю и допуск миссии ОБСЕ на часть российско-украинской границы, которую Украина временно не контролирует.

Фото: facebook.com/yana.turbova

Кроме того, активисты требовали освободить граждан Украины, незаконно удерживаемых под арестом как на территории России, так и в Крыму по политически мотивированным и сфабрикованным обвинениям.

Фото: facebook.com/yana.turbova

Народный сход в Петербурга против военных действий России в Украине закончился шествием участников по Невскому проспекту и серией одиночных пикетов у Казанского собора.