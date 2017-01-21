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В Петербурге прошла акция против военных действий России в Украине

Активисты требовали остановить войну Путина в Украине.

В российском Санкт-Петербурге состоялся народный сход в рамках акции "Останови войну Путина в Украине 3.0".

Об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook.

Фото: facebook.com/yana.turbova

Фото: facebook.com/yana.turbova

Среди главных требований активистов - вывод с территории Украины всех российских оккупационных войск, а также возврат назад в Россию всего оружия и военной техники, усиление наблюдательной миссии ОБСЕ до 24 часов в сутки семь дней в неделю и допуск миссии ОБСЕ на часть российско-украинской границы, которую Украина временно не контролирует.

Фото: facebook.com/yana.turbova

Кроме того, активисты требовали освободить граждан Украины, незаконно удерживаемых под арестом как на территории России, так и в Крыму по политически мотивированным и сфабрикованным обвинениям.

Фото: facebook.com/yana.turbova

Народный сход в Петербурга против военных действий России в Украине закончился шествием участников по Невскому проспекту и серией одиночных пикетов у Казанского собора.

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Тэги: митинги и массовые акции, Санкт-Петербург

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