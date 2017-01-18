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Греция продала Италии государственную железнодорожную компанию

Продажа греческой компании еще подлежит утверждению со стороны органов Евросоюза.

Греция продала Италии государственную железнодорожную компанию
Представители греческой и итальянской стороны пожимают руки по случаю продажи греческого государственного железнодорожного опера
Фото: EPA/UPG

Приватизационное агентство Греции подписало сделку по продаже государственного железнодорожного оператора Trainose итальянской государственной компании Ferrovie dello Stato Italiane за €45 млн ($48 млн).

Об этом сообщает Associated Press.

Как отметили в агентстве, продажа 100-процентной доли итальянской железнодорожной компании еще подлежит утверждению со стороны органов Евросоюза.

Отмечается, что заключенное в среду соглашение является частью масштабной программы Греции по продаже государственных активов, в соответствии с условиями предоставления финансовой помощи со стороны европейских партнеров страны и Международного валютного фонда.

Как сообщалось в июле 2016 года, Греция продала китайцам порт Пирей.

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Тэги: Италия, Греция, Евросоюз, железнодорожники

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