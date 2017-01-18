Греция продала Италии государственную железнодорожную компанию
Продажа греческой компании еще подлежит утверждению со стороны органов Евросоюза.
Приватизационное агентство Греции подписало сделку по продаже государственного железнодорожного оператора Trainose итальянской государственной компании Ferrovie dello Stato Italiane за €45 млн ($48 млн).
Об этом сообщает Associated Press.
Как отметили в агентстве, продажа 100-процентной доли итальянской железнодорожной компании еще подлежит утверждению со стороны органов Евросоюза.
Отмечается, что заключенное в среду соглашение является частью масштабной программы Греции по продаже государственных активов, в соответствии с условиями предоставления финансовой помощи со стороны европейских партнеров страны и Международного валютного фонда.
Как сообщалось в июле 2016 года, Греция продала китайцам порт Пирей.