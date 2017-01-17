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МИД назвал ничтожными заявления Ле Пен по Крыму

"Поддержка аннексии Крыма - это стимулирование страны-оккупанта к дальнейшим преступным действиям".

МИД назвал ничтожными заявления Ле Пен по Крыму
Марин Ле Пен
Фото: EPA/UPG

Министерство иностранных дел Украины выражает возмущение очередным высказыванием кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен по поводу Крыма и подчеркивает, что утверждение такого рода являются ничтожными как с исторической, так и с правовой точки зрения.

Об этом говорится в заявлении на сайте МИДа.

"Франция и вся международная общественность выразили поддержку территориальной целостности Украины и осудили незаконную оккупацию Российской Федерацией Крыма и Севастополя, а также серьезные нарушения прав человека на оккупированных территориях", - говорится в сообщении.

МИД подчеркивает, что поддержка оккупации Крыма - это не только пренебрежение Устава ООН и основополагающих принципов международного права, но и стимулирование страны-оккупанта к дальнейшим преступным действиям в отношении местного населения.

"Уверены, что высказывания любого ответственного политика и кандидата на должность президента должны основываться на уважении международного права, суверенитета и территориальной целостности других государств, а не служить интересам третьей стороны, которая осуществляет политику агрессии и оккупации", - подчеркнули в МИДе.

Напомним, в интервью российской газете "Известия" Ле Пен в очередной раз пообещала признать Крым частью России.

3 января Ле Пен заявила, что аннексия Крыма Россией не была незаконной. Это заявление вызвало резкую реакцию в Киеве, Ле Пен пригрозили закрыть въезд на территорию Украины.

Ле Пен сейчас один из самых рейтинговых кандидатов во Франции. Согласно последним соцопросам, она проходит во второй тур, где встретится, скорее всего, с представителем партии "Республиканцы" Франсуа Фийоном. Первый тур выборов президента Франции состоится 23 апреля, второй - 7 мая.

В 2014 году Ле Пен получила кредит в размере €9 млн для финансирования своей кампании в Первом чешско-российском банке.

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Тэги: Крым, Марин Ле Пен, МИД

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