Экс-"прокурор" Крыма Поклонская в свое время усердно боролась с адептами "русского мира", - журналист Что доказывает отсутствие у бывшего «прокурора» каких-либо стойких убеждений.

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Бывший "прокурор" оккупированного Крыма Наталья Поклонская во время своей работы в Украине усердно боролась с адептами "русского мира".

Об этом пишет журналист Ксения Кириллова в своем блоге "Добродетель подконтрольности” на LB.ua.

Она опубликовала рассказ убежденного "крымнашиста" Константина Ерманова о его друге , тоже поклоннике "русского мира" Викторе Сажине. Смысл рассказа в том, что "символ крымской весны" Наталья Поклонская во время своей работы в Украине довольно усердно боролась с такими, как он, адептами "русского мира".

"В 2004-2005 году Виктор Сажин во время первого майдана перекрыл въезд в Крым в районе Армянска автоколонне с оранжевыми активистами. Произошла массовая драка, в итоге Виктор сумел организовать оборону, и оранжевые были вынуждены уехать, в Крым им проникнуть не удалось. Через некоторое время, когда Ющенко пришел к власти, Виктора Сажина арестовали и бросили на 2,5 месяца в СИЗО, предъявив ему обвинения в организации массовой драки и посягательстве на территориальную целостность Украины", – описывает Ерманов злоключения своего соратника.

По словам автора поста, гособвинителем у Сажина была именно Наталья Поклонская, которая буквально "топила" незадачливого сторонника Януковича в суде.

"Она возмущалась: "как же он посмел посягать на территориальную целостность Украины" и требовала самый максимальный срок для Виктора", – сообщает Ерманов, добавляя, что Сажин готов дать эксклюзивное интервью, включая приговор суда и текст гособвинителя Поклонской с ее подписью и печатью.

По мнению Кирилловой, эта история “доказывает лишь отсутствие у бывшего "прокурора" каких-либо стойких убеждений – качество, которое не вызывает симпатий ни у одной из сторон, зато всецело приветствуется российскими властями”.

“Идейные "крымнашисты", к сожалению, до сих пор не поняли, что в глазах российских элит, которые, напомним, представляют собой по большей части выходцев из спецслужб, главной добродетелью является отнюдь не антиукраинский фанатизм и умение устраивать массовые драки, а лишь предсказуемость, подконтрольность и умение подчиняться. Именно эти качества Наталья Поклонская и продемонстрировала с лихвой, развернув на подконтрольной ей территории полноценные репрессии против крымских татар и всех инакомыслящих”, - пишет журналист.