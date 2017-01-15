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Американская компания собрала средства для первого полета на Луну

На спутник Земли планируют запустить аппарат Moon Express's MX-1E.

Американская компания собрала средства для первого полета на Луну
Фото: usahitman.com

Частная компания Moon Express, которая обещает начать добычу полезных ископаемых за пределами Земли собрала необходимые средства для организации первого полета на Луну.

Об этом пишет The Verge.

На данный момент удалось собрать $ 45 млн, полученных от частных компаний.

"Теперь у нас есть все ресурсы для того, чтобы попасть на Луну. Наша основная цель заключается в том, чтобы расширить социальное и экономическое влияние людей на Луну, менее всех исследованный восьмой континент, а также начать новую эру доступных исследований для студентов, ученых и других заинтересованных лиц", - заявил исполнительный директор компании Боб Ричардс.

Moon Express планирует запустить на спутник Земли аппарат MX-1E, который займется исследованием поверхности Луны и сделает ее снимки. Аппарат будет доставлен на орбиту с помощью экспериментальной ракеты Electron.

Напомним, Китай намерен отправить астронавтов на Луну к 2036 году.

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Тэги: космос, Луна

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