В Сербии задержаны подозреваемые в причастности к перевороту в Черногории Речь идет о Предраге Боджичевиче и Неманье Ристиче.

Фото: Радио Свобода

Глава МВД Сербии сообщил о задержании двух мужчин в связи с подозрениями в их причастности к попытке государственного переворота в Черногории.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Министр внутренних дел Сербии подтвердил, что речь идет о Предраге Боджичевиче и Неманье Ристиче, которые, как считает следствие, пытались свергнуть правительство Черногории после получения им в декабре 2015 года приглашения вступить в НАТО.

Власти Черногории ранее призывали Сербию арестовать и выдать Подгорице двоих задержанных – для предания их суду за причастность к попытке свержения государственной власти в октябре 2016 года.

Неманья Ристич стал широко известен после опубликования в конце прошлого года фотографии, на которой он стоит рядом с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым во время одного из визитов высшего российского дипломата в Белград.

Ранее главный прокурор Черногории назвал имена двоих российских граждан - Владимира Попова и Эдуарда Широкова, подозреваемых в организации попытки переворота в Подгорице.

Прокуратура Черногории в ноябре, после парламентских выборов, сообщила, что в стране готовилось покушение на премьер-министра Мило Джукановича и последующий переворот с захватом парламента.