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Германия пригласила невъездного российского министра

Берлин пошел на уловку ради визита Александра Ткачева

Германия пригласила невъездного российского министра
Александр Ткачев
Фото: www.livekuban.ru

Правительство Германии с помощью дипломатических уловок хочет обойти запрет министру сельского хозяйства России Александру Ткачеву въезжать в страны ЕС.

Глава министерства сельского хозяйства РФ находится в списке лиц, против которых Евросоюз ввел санкции после аннексии Россией Крыма. Однако, по информации издательского объединения Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), несмотря на то, что Ткачеву запрещено находиться на территории Евросюза, министерство иностранных дел Германии 22 января планирует принять российского министра, пишет DW.

Чтобы Александр Ткачев получил разрешение на въезд в Германию, правительство страны повысило уровень запланированной встречи министров сельского хозяйства стран G20, придав ей статус заседания членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Находящимся под санкциями участникам встреч на министерском уровне и выше в рамках ОБСЕ Совет Европы ЕС предоставляет ограниченное разрешение на въезд.

МИД Германии внес Александра Ткачева в список участников встречи глав министерств сельского хозяйства G20, выразив при этом желание организовать его беседу с министром сельского хозяйства ФРГ Кристианом Шмидтом. Заявление для СМИ при этом не планируется. Министерство продовольствия и сельского хозяйства ФРГ в письменной форме подтвердило готовность оплатить двухдневное пребывание в отеле российского министра и сопровождающего сотрудника министерства.

Напомним, в январе прошлого года Александру Ткачеву, который собирался на агарную выставку в Берлин, отказали в немецкой визе из-за того, что он находится в санкционном списке Евросоюза. В связи с отказом Ткачеву в визе российская делегация отказалась участвовать в мероприятии.

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Тэги: Россия, Германия, санкции

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