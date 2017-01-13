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Сенат США принял поправку под назначение Мэттиса министром обороны

"За" проголосовало подавляющее большинство сенаторов.

Сенат США принял поправку под назначение Мэттиса министром обороны
Дональд Трамп и Джеймс Мэттис
Фото: dt.ua

В сенате США подавляющим большинством проголосовали за предоставление отставному генералу Джеймсу Мэттису разрешения выдвигаться на должность гражданского министра обороны, пишет Reuters.

По данным агентства, это решение было принято вопреки существующей на данный момент в США законодательной норме, согласно которой гражданское руководство Пентагона должно быть отделено от военного руководства Вооруженных сил США. В отставку бывший генерал морской пехоты Мэттис ушел в 2013 году. С этого момента, по закону, должно было пройти семь лет для того, чтобы он смог занять пост в Пентагоне.

Как передает Reuters, за предоставление Мэттису разрешения выдвинуться на должность гражданского министра обороны высказался 81 сенатор, против, в свою очередь, проголосовали только 17 парламентариев.

Это решение еще должны одобрить в палате представителей конгресса США.

Напомним, 12 января на слушаниях в конгрессе Мэттис заявил, что считает Россию главной угрозой интересам США, и выступил за военную помощь Украине.

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Тэги: США, Сенат, Пентагон

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