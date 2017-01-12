Жителей Казахстана обложили новым налогом в рамках борьбы с терроризмом Новый антитеррористический закон вызвал волну критики со стороны простых казахов и некоторых представителей власти.

Казахстан

Казахстан ввел временную регистрацию для граждан, покидающих свое жилище на срок более 10 дней.

Об этом сообщает "Новая газета".

По информации издания, с 1 января жители Казахстана, живущие не в своих родных городах, фактически превратились в людей, временно пребывающих в стране.

В рамках борьбы с терроризмом и экстремизмом президент Нурсултан Назарбаев подписал пакет так называемых "антитеррористических поправок", в числе которых оказалось введение такого понятия, как "временная регистрация". Теперь любой гражданин страны, отбывающий из места своего постоянного проживания больше, чем на 10 дней, обязан пройти процедуру временной регистрации в центре обслуживания населения: заплатить госпошлину, выстоять очередь и получить адресную справку в том месте, куда он приехал.

При этом, как отмечает издание, совсем не важно куда переехал гражданин: это может быть соседняя квартира, больница или вахтовый поселок - везде теперь нужна регистрация. За ее отсутствие сначала положено предупреждение, а потом штраф и человеку без регистрации, и собственнику жилья, у которого тот живет.

Как отмечает НГ, многие жители Казахстана возмутились принятыми мерами по борьбе с терроризмом. На сайте avaaz.org была создана петиция за отмену этого закона. После того как было собрано 90% голосов, необходимых для того, чтобы петиция была отправлена правительству, сайт оказался заблокирован на территории страны и не открывался даже через прокси-серверы. Но казахстанские журналисты и общественные деятели посчитали, что против временной регистрации через интернет высказались больше 55 тыс. человек.

По данным издания, власти Казахстана первые несколько дней молчали, однако вскоре комментировать ситуацию принялись силовики, заявлявшие, что это поможет и борьбе с терроризмом и выведет арендодателей из серой зоны рынка арендного жилья в стране. В субботу, 7 января, во многих домах Алма-Аты и Астаны начались масштабные проверки. Полицейские начали штрафовать жителей вопреки заявлениям о том, что сначала будут только предупреждать. В Алма-Ате департаменту внутренних дел даже пришлось приносить публичные извинения оштрафованному горожанину после того, как участковый лейтенант Есимханов постановил, что вице-министр Ерлан Тургумбаев, считающий, что гостям и родственникам регистрация не нужна, не вправе трактовать закон, и выписал штраф.

"Новая газета" отмечает, что ситуация накалилась после того, как в центрах обслуживания населения (ЦОНах) образовались гигантские очереди - вместо положенных 2-5 минут на приобретение талончика многим приходилось ждать по 2—2,5 часа. Фото очередей в интернете назвали "зомби-апокалипсисом". Также выяснилось, что половина подзаконных актов и документов по новому закону в принципе не готова. В результате все, включая лояльных власти комментаторв, призвали чиновников одуматься и отменить или хотя бы приостановить закон. Публично высказался омбудсмен по правам человека Аскар Шакиров, который, хоть и поддержал закон, но заметил, что нужен переходный период для "адаптации" к новым положениям, и штрафовать пока никого нельзя. Известный казахстанский борец MMA Куат Хамитов пообещал "похоронить" любого, кто спросит его о временной регистрации.

Как сообщает НГ, в результате премьер-министр страны Бакытжан Сагинтаев публично отчитал министра внутренних дел Казахстана. "Введение временной регистрации является правильной, необходимой мерой, это однозначно. Вся проблема в том, как мы организовали эту работу. В этой связи мы еще раз на те же грабли наступили. Принимаем законы, которые касаются людей, и не доводим до них основные положения", - заметил Сагинтаев, имея в виду ситуацию апреля 2016 года, когда из-за поправок в Земельный кодекс на улицы страны с протестами вышло несколько тысяч человек (поправки в итоге заблокировали до 2021 года). На интернет-ресурсах одно за другим начали появляться интервью полицейских начальников о том, что первый месяц не будут трогать вообще никого и что не стоит переживать. Некоторые депутаты заявили о необходимости отмены этого закона.

После этих событий, отмечает НГ, волна общественного возмущения пошла на спад, однако ситуация вновь резко изменилась, когда в ЦОНе в Алматинской области во время процедуры регистрации умер 60-летний мужчина. Он простоял в очереди пять с лишним часов, ему стало плохо в душном помещении, и он скончался на глазах жены и детей.

Закон о временной регистрации появился в момент, когда параллельно были отменены въездные визы в Казахстан для жителей 48 стран накануне Универсиады и ЭКСПО-2017. Кроме того, с 2021 года, согласно тем же антитеррористическим поправкам, все совершеннолетние граждане страны обязаны будут сдать отпечатки пальцев, и юристы уже уверены, что это приведет к многочисленным фальсификациям уголовных дел в стране: можно будет "найти" на месте преступления любые "пальчики". Все это происходит на фоне полнейшего молчания президента Назарбаева о происходящем. Официально он ушел в отпуск.