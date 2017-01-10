Открытое письмо европейских союзников Америки Дональду Трампу (текст) Действующие и бывшие лидеры стран Центральной и Восточной Европы призвали новоизбранного президента США Дональда Трампа не идти на сближение с Российской Федерацией. Об этом говорится в открытом письме союзников Америки к Трампу. Приводим перевод письма полностью. LB.ua

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«Уважаемый избранный президент Трамп,

Мы, те кто принимает решения, публичные деятели Европы - поздравляем ваше избрание 45-м президентом США. Желаем работать с Вашей администрацией для поддержания нашего мощного трансатлантического альянса, защищая совместно наш жизненный строй во времена большой угрозы.

Дальнейшие попытки России дестабилизировать Украину, ее незаконная аннексия Крыма угрожают миру, предсказуемости и безопасности, совместно созданным американцами и европейцами после победы в «холодной войне». Нас беспокоит, что перспективы новой крупной сделки с Россией могут поставить под угрозу этот исторический багаж.

Будет тяжелой ошибкой попытка отменить существующие санкции против России или признать раздел и покорение Украины. Такие действия деморализуют тех, кто стремится евроатлантической интеграции для этой страны. Это может также дестабилизировать наш Восточный регион экономически и поощрить экстремистские, олигархические и антизападные элементы здесь.

Больший и серьезный вред не заставит себя ждать. Потрясение от такой сделки нанесет удар по доверию к США среди союзников в Европе и где-либо в мире. Международный порядок, основанный на уважении к правилам, от которого десятилетиями зависела безопасность Запада, может быть ослаблен. Альянсы, которые и являются настоящим источником американского величия, могут испытать дезинтеграцию: страны, которые проливали кровь, тратили богатства и политический капитал на поддержку трансатлантического единства, будут сомневаться - Америка больше не является другом, на которого можно положиться?

Не сомневайтесь: Владимир Путин не является союзником Америки. Тем более он не является международным партнером, которому можно доверять. Оба президента, которые были Вашими предшественниками, старались, каждый по-своему, найти общий язык с руководством России в духе доверия и дружбы. Большая ошибка: Путин воспринимал их добрые намерения как возможности для себя.

В правление Путина рост российского милитаризма, войн, угроз, испорченных соглашений и пустых обещаний сделали Европу более опасным местом. Путину не нужно величие Америки. Оно нужно нам, вашим союзникам. (жирным выделено авторами письма - ред)

Мы подставляли плечо, когда в прошлом Америка этого требовала. Мы были вместе в Ираке. Мы были вместе с вами в Афганистане. Мы рисковали вместе; мы жертвовали сыновьями и дочерьми - вместе. Мы защищаем нашу общую трансатлантическую безопасность в едином фронте. Именно это делает наш Альянс мощным. Когда США сильные, мы все сильны - вместе.

Соглашение с Путиным не принесет мира. Наоборот, она делает войну более вероятной. Путин рассматривает уступки как признак слабости. Это поощрит его проверить серьезность Америки на передовых союзниках НАТО - Эстонии, Литве, Латвии и Польше. Он может использовать не только военные угрозы, но и кибератаки, энергетическое и экономическое давление, шпионаж, психологические атаки, дезинформацию, целевой подкуп. Как соседям России, нам хорошо знакомы эти методы. Чтобы противостоять им, нужно много сил, солидарность и сопротивление от Запада, но никак не большее попустительство.

Как союзники, связанные с США соглашениями, мы обращаемся к Американцам в новой Администрации США и Конгрессе с призывом проявить стойкость в защите общих целей и интересов: мира, силы Атлантики и свободы. В нашем единстве - лучший ответ болезненной клептократической России. Когда мы разделены, как часто бывало в последние годы, мы все - в зоне риска. Десятилетиями наш объединенный альянс был бастионом безопасности Европы. Мы призываем наших американских друзей усиливать, а не ослаблять наши трансатлантические связи. Украине нужна поддержка; передовые страны нуждаются в нашей верности и готовности к сопротивлению. Но больше всего, Россия должна видеть, что если нас атаковать, мы становимся сильнее, а не слабее".

Среди подписантов письма – действующий президент Болгарии Росен Плевнелиев, экс-президент Румынии Траян Бэсеску, экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, экс-премьер и экс-глава МИД Швеции Карл Бильдт, Радослав Сикорский, Павел Коваль и другие.