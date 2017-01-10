В Европарламенте рассказали о договоренности между двумя крупнейшими политическими группами по преемнику Шульца Выборы нового главы Европарламента пройдут 17 января в Страсбурге.

Европарламент Фото: ecb.europa.eu

В Европарламенте рассказали о тайной договоренности между двумя крупнейшими политическими группами - Европейской народной партией (ЕНП) и Прогрессивным альянсом социалистов и демократов - относительно избрания нового руководителя этой институции ЕС в январе 2017 года.

Документ представил лидер ЕНП Манфред Вебер, передает "Укринформ".

"Группа ЕНП и группа эсдеков договорились о том, что в законодательный период 2014-2019 годов Европарламента они будут поддерживать друг друга на выборах президента Европарламента... Они договорились, что группа эсдеков назначит президента Европарламента в первой половине законодательной каденции (до января 2017 года - ред.), а ЕНП - во второй половине", - говорится в документе, который до недавнего времени был тайным.

Выборы нового главы Европарламента пройдут 17 января в Страсбурге. Действующий президент ЕП, представитель Прогрессивного альянса Мартин Шульц после двух каденций на этом посту заявил о возвращении в немецкую политику.

Кандидатами на пост нового руководителя законодательного органа ЕС выдвинуто шесть политиков, которые представляют основные политические группы.

Самые большие шансы имеют представитель крупнейшей фракции ЕНП итальянец Антонио Таяни и второй по численности группы эсдеков Джанни Питтелла, который также представляет Италию.