У здания полиции в турецком Газиантепе убили смертника Бомба на теле террориста была обезврежена.

В турецком городе Газиантеп полицейские убили террориста-смертника со взрывчаткой, который пытался войти в здание полицейского участка.

Об этом сообщает Aksam.

По информации издания, бомба на теле террориста была обезврежена. К месту инцидента направлены кареты скорой помощи. Очевидец происшествия рассказал Aksam, что один из полицейских был ранен.

Gaziantep Emniyet Mudurlugu teror sald?r?s? oldu canl? bomba olduruldu. Cat?samalar devam ediyor. #Gaziantep pic.twitter.com/6qsHjt5cVy — Ahmet Poyraz?|? (@ahmetpyrz54) January 10, 2017

Издание отмечает, что еще одному человеку удалось сбежать.

Газиантеп находится на юге Турции. В городе живут более 1,5 млн человек.

Напомним, что в мае 2016 года при взрыве возле полицейского участка в Газиантепе погибли двое полицейских, еще 18 получили ранения. Также пострадали четверо гражданских.