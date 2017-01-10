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У здания полиции в турецком Газиантепе убили смертника

Бомба на теле террориста была обезврежена.

В турецком городе Газиантеп полицейские убили террориста-смертника со взрывчаткой, который пытался войти в здание полицейского участка.

Об этом сообщает Aksam

По информации издания, бомба на теле террориста была обезврежена. К месту инцидента направлены кареты скорой помощи. Очевидец происшествия рассказал Aksam, что один из полицейских был ранен.

Издание отмечает, что еще одному человеку удалось сбежать.

Газиантеп находится на юге Турции. В городе живут более 1,5 млн человек.

Напомним, что в мае 2016 года при взрыве возле полицейского участка в Газиантепе погибли двое полицейских, еще 18 получили ранения. Также пострадали четверо гражданских.

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Тэги: Турция, полиция, борьба с терроризмом
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