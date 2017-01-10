У здания полиции в турецком Газиантепе убили смертника
Бомба на теле террориста была обезврежена.
В турецком городе Газиантеп полицейские убили террориста-смертника со взрывчаткой, который пытался войти в здание полицейского участка.
Об этом сообщает Aksam.
По информации издания, бомба на теле террориста была обезврежена. К месту инцидента направлены кареты скорой помощи. Очевидец происшествия рассказал Aksam, что один из полицейских был ранен.
Gaziantep Emniyet Mudurlugu teror sald?r?s? oldu canl? bomba olduruldu. Cat?samalar devam ediyor. #Gaziantep pic.twitter.com/6qsHjt5cVy— Ahmet Poyraz?|? (@ahmetpyrz54) January 10, 2017
Издание отмечает, что еще одному человеку удалось сбежать.
Газиантеп находится на юге Турции. В городе живут более 1,5 млн человек.
Напомним, что в мае 2016 года при взрыве возле полицейского участка в Газиантепе погибли двое полицейских, еще 18 получили ранения. Также пострадали четверо гражданских.