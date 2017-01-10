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Асад допустил свою отставку по итогам референдума в Сирии

Сирийский лидер заявил о готовности обсуждать любые вопросы с оппозицией.

Асад допустил свою отставку по итогам референдума в Сирии
Башар Асад
Фото: EPA/UPG

Президент Сирии Башар Асад заявил о готовности обсуждать любые вопросы с оппозицией на предстоящих переговорах по мирному урегулированию, которые пройдут в Казахстане. 

Об этом сообщает The Independent со ссылкой на комментарии Асада французским СМИ. 

"Мы готовы обсуждать все темы. Все пути должны быть открыты, когда речь идет о переговорах о прекращении конфликта в Сирии или о будущем Сирии. Никаких ограничений нет", - заявил он.

Отвечая на вопрос журналистов о том, готов ли он покинуть пост президента - основное требование сирийской оппозиции - Асад заявил, что "да, но моя позиция связана с конституцией". 

"Если оппозиция хочет обсуждать этот пункт, она должна обсуждать конституцию", - сказал он. По его словам, все связанные с конституцией вопросы должны быть вынесены на референдум, а президента должен выбирать сирийский народ. 

При этом Асад отметил, что до сих пор непонятно, кто именно будет представлять сирийскую оппозицию в Астане и пользуются ли эти силы реальной поддержкой среди населения страны. Ранее, 4 января, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что переговоры между сирийскими властями и вооруженной оппозицией начнутся в Астане 23 января.

29 декабря стало известно, что были достигнуты договоренности о прекращении огня в Сирии, а также о том, что правительство республики и вооруженная оппозиция решили начать переговоры. Режим прекращения огня на всей сирийской территории вступил в силу в 00:00 30 декабря. Гарантами перемирия выступили Россия и Турция.

Жертвами противостояния между сторонниками и противниками Башара Асада, которое началось в 2011 году и переросло из мирных демонстраций против президента и в гражданскую войну, стали более 400 тыс. человек. 

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Тэги: Сирия, референдум, Башар Асад, конституционная реформа, оппозиция в Сирии
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