Киев начал работу с Лондоном о будущих торгово-экономические отношения после окончательного выхода Британии из ЕС, - посол Украи До момента выхода из ЕС Великобритания будет оставаться полноценным участником Соглашения об ассоциации с Украиной.

Наталія Галібаренко Фото: focus.ua

Украина начала работу с Великобританией о будущих торгово-экономических отношения между странами после окончательного выхода Великобритании из ЕС.

Об этом в эксклюзивном интервью LB.ua сказала посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко.

«Мы уже поставили вопрос о начале в перспективе обсуждения новых правовых рамок, регулирующих наши торгово-экономические отношения после выхода Британии из ЕС», - сказала посол.

Она подчеркнула, что переговоры по выходу Великобритании из ЕС начнутся только в марте этого года. «Но даже после формального начала переговоров и до момента выхода из Евросоюза Великобритания будет оставаться полноценным участником всех действующих для нее договоров в рамках ЕС, включая Соглашение об ассоциации с Украиной», - добавила Галибаренко.