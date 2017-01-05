В Стамбуле избили мужчину, похожего на устроившего стрельбу в ночном клубе Полиция установила, что пострадавший не имеет никакого отношения к атаке на ночной клуб.

Подозреваемый в стрельбе в ночном клубе Reina Фото: bbc.com

В стамбульском районе Пендик прохожие избили мужчину, внешне похожего на террориста, который устроил стрельбу в ночном клубе в Стамбуле в новогоднюю ночь.

Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

"Мужчину попытались "линчевать" в стамбульском районе Пендик после того, как толпа решила, что он похож на предполагаемого боевика "ИГИЛ", который 1 января напал на знаменитый ночной клуб Reina, убив 39 человек и ранив еще 65.

По словам пострадавшего, который является гражданином Туркменистана, после того, как толпа начала его преследовать, он попытался скрыться, но прохожие его поймали и сильно избили.

После инцидента люди вызвали полицию, которая забрала мужа и установила, что пострадавший не имеет никакого отношения к атаке на ночной клуб.

Однако полиция установила, что у гражданина Туркменистана закончился срок действия визы, после чего мужчину отправили в Департамент по делам иностранцев для депортации.

Ранее сообщалось, что турецкая полиция установила личность террориста, который открыл стрельбу в ночь на 1 января в ночном клубе в Стамбуле.