В Стамбуле избили мужчину, похожего на устроившего стрельбу в ночном клубе
Полиция установила, что пострадавший не имеет никакого отношения к атаке на ночной клуб.
В стамбульском районе Пендик прохожие избили мужчину, внешне похожего на террориста, который устроил стрельбу в ночном клубе в Стамбуле в новогоднюю ночь.
Об этом сообщает Hurriyet Daily News.
"Мужчину попытались "линчевать" в стамбульском районе Пендик после того, как толпа решила, что он похож на предполагаемого боевика "ИГИЛ", который 1 января напал на знаменитый ночной клуб Reina, убив 39 человек и ранив еще 65.
По словам пострадавшего, который является гражданином Туркменистана, после того, как толпа начала его преследовать, он попытался скрыться, но прохожие его поймали и сильно избили.
После инцидента люди вызвали полицию, которая забрала мужа и установила, что пострадавший не имеет никакого отношения к атаке на ночной клуб.
Однако полиция установила, что у гражданина Туркменистана закончился срок действия визы, после чего мужчину отправили в Департамент по делам иностранцев для депортации.
Ранее сообщалось, что турецкая полиция установила личность террориста, который открыл стрельбу в ночь на 1 января в ночном клубе в Стамбуле.