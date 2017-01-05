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Российский депутат Милонов хочет законодательно защитить "национальную гордость" России

Законопроект содержит предложения по установлению ответственности за публичные оскорбления явлений, к которым в РФ относятся с особым почтением.

Российский депутат Милонов хочет законодательно защитить "национальную гордость" России
Виталий Милонов

Скандально известный российский депутат Виталий Милонов готовит к внесению в Госдуму проект закона о защите "национальной гордости" России.

Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе Милонова.

Документ содержит предложения по установлению ответственности за публичные оскорбления явлений, к которым в России относятся с особым почтением. "Участились случаи, когда некто, используя свою публичность, СМИ, социальные сети и прочее, наносит ущерб, клевещет или же ведет однозначную антироссийскую деятельность", - отметили представители депутата, уточнив, что такие действия могут восприниматься в обществе негативно, однако не являются "ни административным правонарушением, ни уголовным преступлением".

"Данные негативные действия могут вызывать вполне однозначные последствия - раздувание русофобских мифов может спровоцировать недоверие и агрессивность по отношению к россиянам за границей, создавать препоны на пути развития бизнеса", - указали в аппарате депутата.

Среди явлений, к которым в России относятся с особым почтением, в законопроекте планируется упомянуть, в частности, историю Великой Отечественной войны, честь армии, научные достижения, а также память о крупнейших трагедиях, жертвах репрессий и погибших в катастрофах. За их оскорбление предлагается ввести административную ответственность.

В последнем случае в пресс-службе приводят в пример катастрофу Ту-154 над Черным морем, который разбился 25 декабря прошлого года. На борту самолета, летевшего в Сирию, находились 92 человека, все они погибли. При этом у Милонова ссылаются на "комментарии провокационного и кощунственного содержания" со стороны украинцев.

Напомним, в ноябре 2014 года Милонов предложил создать сеть православных парикмахерских для борьбы с "голубым лобби". Он известен также как автор закона о гей-пропаганде и борец за чистоту нравов. Ранее он обвинил певицу Мадонну в пропаганде гомосексуализма. Аналогичные претензии он предъявил и Леди Гаге после ее концерта в Петербурге. В октябре 2014 года он предложил запретить въезд в Россию главе Apple Тиму Куку, признавшемуся в нетрадиционной сексуальной ориентации. Кроме того, он обещал ликвидировать "товарищества" геев в стране и запретить в РФ сериал "Игра престолов".

В сентябре 2015 года Милонов провозгласил победу над геями Петербурга.

В сентябре 2016 года Милонов был избран депутатом Госдумы.

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Тэги: Россия, законопроекты, Госдума, Виталий Милонов
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