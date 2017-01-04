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Марин Ле Пен заговорила о выходе Франции из еврозоны

Страна может вернуть франк.

Марин Ле Пен заговорила о выходе Франции из еврозоны
Марин Ле Пен
Фото: EPA/UPG

Лидер французского "Национального фронта" и кандидат в президенты страны Марин Ле Пен заявила, что в случае ее победы на выборах Франция может отказаться от евро и вернуться к национальной валюте.

По ее словам, странам еврозоны следует вернуться к системе валютной корзины ЭКЮ, существовавшей в Евросоюзе до введения евро.

"ЭКЮ существовала параллельно с национальными валютами... Существование национальной валюты параллельно с общей валютой никак не повлияет на повседневную жизнь французов", - пояснила Ле Пен.

Как сообщил Би-би-си экономический советник Ле Пен, условия возврата к национальной валюте - франку - будут подробно обсуждаться в случае победы "Национального фронта" на выборах.

Партия Ле Пен, выступающая против иммиграции и скептически настроенная по отношению к ЕС, получила 27% голосов на прошедших в декабре прошлого года во Франции выборах в местные органы власти.

Накануне Марин Ле Пен заявила, что аннексия Россией украинского полуострова Крым в 2014 году не была незаконной.

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Тэги: Франция, Еврозона, Марин Ле Пен, выборы президента Франции (2017)
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