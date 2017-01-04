Деловая активность в еврозоне превысила прогнозы, - исследование ВВП еврозоны расширился на 0,4% в последнем квартале 2016 года.

Деловая активность в странах еврозоны в конце года росла самыми быстрыми темпами за последние пять с половиной лет.

Об этом свидетельствуют данные исследовательской организации Markit Economics, передает euronews.

Сводный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, в декабре увеличился до 54.4 пункта и превысил прогнозы. В ноябре этот показатель составил 53.9 пункта.

Final Eurozone PMI 54.4 (Flash: 53.9, Nov Final: 53.9) points to 0.4% Q4 GDP. Full analysis here https://t.co/D5bs113kiE pic.twitter.com/heGff9b8W1 — Chris Williamson (@WilliamsonChris) January 4, 2017

Данные также указывают на расширение ВВП еврозоны на 0,4% в последнем квартале ушедшего года.

Как сообщалось в июне, семь стран ЕС не готовы к введению евро.