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Деловая активность в еврозоне превысила прогнозы, - исследование

ВВП еврозоны расширился на 0,4% в последнем квартале 2016 года.

Деловая активность в еврозоне превысила прогнозы, - исследование

Деловая активность в странах еврозоны в конце года росла самыми быстрыми темпами за последние пять с половиной лет.

Об этом свидетельствуют данные исследовательской организации Markit Economics, передает euronews.

Сводный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, в декабре увеличился до 54.4 пункта и превысил прогнозы. В ноябре этот показатель составил 53.9 пункта.

Данные также указывают на расширение ВВП еврозоны на 0,4% в последнем квартале ушедшего года.

Как сообщалось в июне, семь стран ЕС не готовы к введению евро.

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Тэги: экономика, Еврозона
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