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Япония проведет учения по эвакуации на случай ракетной атаки со стороны КНДР

За 2016 год КНДР произвела не менее 20 пусков баллистических ракет.

Япония проведет учения по эвакуации на случай ракетной атаки со стороны КНДР
Фото: rbc.ru

Япония запланировала на март проведение учений по эвакуации населения в случае ракетно-ядерного удара со стороны КНДР.

Об этом сообщает газета Nikkei.

По данным издания, города, участвующие в мероприятиях, будут отобраны правительством в январе.

В ходе учений, как ожидается, будет использована система J-Alert, разработанная для экстренного оповещения жителей страны о различных угрозах.

Сообщения будут приходить японцам на мобильные телефоны, а также распространяться через громкоговорители на улицах. После предупреждения жители страны должны будут спрятаться в подземных укрытиях.

Газета напоминает, что за 2016 год КНДР произвела не менее 20 пусков баллистических ракет.

Как сообщалось 1 января, КНДР заявила о последней стадии разработки межконтинентальной ракеты.

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Тэги: Япония, КНДР, эвакуация, учения
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