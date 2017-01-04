Япония проведет учения по эвакуации на случай ракетной атаки со стороны КНДР За 2016 год КНДР произвела не менее 20 пусков баллистических ракет.

Фото: rbc.ru

Япония запланировала на март проведение учений по эвакуации населения в случае ракетно-ядерного удара со стороны КНДР.

Об этом сообщает газета Nikkei.

По данным издания, города, участвующие в мероприятиях, будут отобраны правительством в январе.

В ходе учений, как ожидается, будет использована система J-Alert, разработанная для экстренного оповещения жителей страны о различных угрозах.

Сообщения будут приходить японцам на мобильные телефоны, а также распространяться через громкоговорители на улицах. После предупреждения жители страны должны будут спрятаться в подземных укрытиях.

Газета напоминает, что за 2016 год КНДР произвела не менее 20 пусков баллистических ракет.

Как сообщалось 1 января, КНДР заявила о последней стадии разработки межконтинентальной ракеты.