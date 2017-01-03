Китай начал прямое грузовое ж/д сообщение с Англией через Россию и Беларусь Новый ж/д маршрут из КНР не проходит через территорию Украины, как предполагалось ранее.

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Китай начал осуществлять прямые грузовые железнодорожные перевозки в Англию.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение китайской государственной компании "Китайские железные дороги".

Первый поезд отправился из города Иу на востоке Китая и должен прибыть к месту назначения приблизительно через 18 дней, преодолев 12 тыс. километров пути.

Отмечается, что поезд везет партию одежды, сумок и прочие потребительские товары. В последние годы Китай расширил свои железнодорожные перевозки в страны Европы в рамках государственного проекта "Новый шелковый путь".

Этот вид доставки грузов, как отмечает ВВС, должен быть средним звеном между дешевой, но медленной доставкой морскими путями и быстрыми, но дорогими авиационными.

Маршрут поезда проходит через Казахстан, Россию, Беларусь, Польшу, Германию, Бельгию и Францию. Великобритания станет восьмым пунктом назначения в списке стран, в которые приходят грузовые поезда Китай-Европа, а Лондон станет 15 пунктом назначения среди европейских городов, куда приходят грузовые поезда из КНР.

Напомним, что в ноябре 2016 года посол Китая назвал немыслимым создание "Шелкового пути" без Украины, однако новый маршрут не проходит через украинскую территорию.

Как предполагалось ранее, проект транспортного коридора "Новый Шелковый путь" пройдет из Евросоюза через Украину, Грузию, Казахстан в Китай.