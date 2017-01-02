Более 30 человек погибли в результате теракта в Багдаде Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в автомобиле

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По меньшей мере 32 человека погибли в результате взрыва в столице Ирака Багдаде. Еще 61 человек получил ранения.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Взрыв прогремел в пригороде Багдада Мадинат-эс-Садр на одной из наиболее оживленных площадей. По предварительным данным, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в автомобиле.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и "кареты" скорой помощи.

Это стало уже второй по масштабам атакой в иракской столице за последние три дня.

Напомним, в субботу утром в центре Багдада произошло два взрыва, в результате которых погибли не меньше 25 человек, более 50 получили ранения